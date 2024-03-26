Pamuk üretiminde su kullanımı masaya yatırıldı

SNF Su Sistemleri sponsorluğunda gerçekleştirilen Çalıştay’da pamuk üretiminde su kullanımı tüm yönleri ile ele alındı.

Arıtılmış suları da kullanmalıyız

Üreticinin doğru finansman kaynağına ulaşmasının zorlukları yanında, tarımsal faaliyetler için gerekli doğru bilgiye ulaşmakta zorlandığının da konuşulduğu Çalıştay’da, Ulusal Pamuk Konseyi, İzmir Ticaret Borsası, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, GEMA Vakfı, tekstil ve çırçır firması temsilcileri ile sektörün tüm paydaşları yer aldı. Çalıştayda konuşan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerafettin Aşık, küresel iklim krizini yaşadıklarını belirterek bu konuda hamaset yapmak yerine artık icraata geçilmesi gerektiğini söyledi.

Kuraklık yaşadıklarını dile getiren Aşık, “Yağış azaldı. Yeraltı suları çekildi. Tarımsal kuraklık yaşıyoruz. Ama üreticiler alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Tarımsal üretimin suyun yüzde 70’ini kullanıyor. Arıtılmış atık suyu da kullanmamız gerekiyor artık. Vahşi sulama yerine kapalı sistem damla sulama yöntemine geçilmesi gerekiyor. Kaybedecek hiç zamanımız yok” dedi.

SNF Türkiye Tarım Birimi Bölge Müdürü Veli Özdemir ise su tüketiminin azaltılması için çok farklı tekniklerin kullanılması gerektiğini vurguladı. Tuzluluk gidericilerin kullanılmasının şart olduğunu belirten Özdemir, toprak düzenleyicilerin de su kullanımını önemli oranda azalttığını anlattı. Pamuk üreticisi Recai Önal Menemen Ovası’nda sulamanın yüzde 82 oranında açık sistemle yapıldığına işaret ederek, kesinlikle kapalı sistem sulama sisteminin kurulması gerektiğini açıkladı.

Önal “Yasal sorunların çözülmesi gerekiyor. Konuyla ilgili tüm kanunlar yeniden düzenlenmeli. Saldım mevlam sulama yöntemleri ile bir yere varmamız mümkün değil. Konunun tüm taraflarının bir araya gelerek su konusunda gerekli adımları atması gerekiyor. Aksi takdirde çok büyük sorunlar bizleri bekliyor” diye konuştu.