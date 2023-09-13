Proses’in ilk gününde ‘iş güvenliği ve dijitalleşme’nin etkisi konuşuldu

Belma A. ÖZGEN

Bugün sona erecek olan toplantıda ‘Sanayi Depreme, Diğer Doğal Afetlere ve Büyük Endüstriyel Kaza Risklerine Ne Kadar Hazır?’ mottosuyla sanayiciler ve konuşmacılar bir araya geldi. Etkinliğin açılış konuşmasını, sanayide afet ve acil durum planı ve yapılması gerekenler başlığı ile Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış yaptı.

Paneller yoğun katılım ile gerçekleştirildi

Fute Itriyat Genel Müdürü Fuat Biçici’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk oturumda ise tehlikeli proseslerde güvenlik güçlendirme çözümleri ve dijitalleşme, iş sağlığı ve güvenliğinde konuları ve doğal afetler öncesi kimyasal yönetimde alınabilecek önlemler konuşuldu. TİSK Mikrocerrahi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan’ın sunumu sonrası başlayan ‘sanayide proses emniyeti iyi uygulamaları ve dijitalleşmenin etkileri’ paneli ise hem katılımcılar hem ziyaretçilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.