Sakarya, yeni bir yaşam alanına kavuşuyor

Yaklaşık 18 bin metrekare alanda yürütülen “Ada Hayat” projesi kapsamında çalışmalar, geçen ay kentin simge binalarından Hilmi Kayın İş Merkezi ve “üçgen parsel” olarak tanımlanan alanın yıkımıyla başladı. Adapazarı Belediyesi hizmet binası da yıkıldıktan sonra zemin iyileştirme işlemleri gerçekleştirilecek, ardından yüklenici firma çalışmalara başlayacak. Proje ruhsatının verilmesinin ardından yaklaşık 15 ayda tamamlanması planlanan proje kapsamında kentin merkezinde ticaret ve sosyal yaşam alanları, belediye hizmet binası, yer altı kapalı akıllı otopark, Adapazarı’nın kuruluş hikâyesini temsil eden Orhangazi Miğfer Müzesi, 500 kişilik çok amaçlı salon, teraslar ve meydanlar inşa edilecek.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Ada Hayat” projesinin, yerinde kentsel dönüşüm açısından önemli olduğunu belirterek, sürecin 2020’de başladığını söyledi. Devam eden yıkım çalışmalarının ardından zemin iyileştirme işlemlerinin gerçekleştirileceğini dile getiren Işıksu, yüklenicinin işi süresinde bitirmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.

SAKARYA