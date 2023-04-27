Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa iş dünyası ile bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Oda Hizmet Binası’nda düzenlenen BTSO Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda meclis ve komite üyeleriyle bir araya geldi. Bursa'nın sanayisiyle ve lojistiğiyle ilgili, üretimi önceleyecek projelerle ilgili birtakım sıkıntıların olduğunun farkında olduklarının altını çizen Bakan Mustafa Varank, "Çevre planlaması, yollar, ilave alan ihtiyacı, iş gücü temindeki sıkıntılar, tren, liman ve otoyol bağlantıları. Bunların hepsini de ortak akılla, el ele, el ele, samimiyetle beraber çözeceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın" sözleriyle sıkıntıların çözüleceğini vurguladı.

‘’TOGG önemli dönüşümün başlangıcı olacak’’

Yerli ve milli otomobil TOGG'un büyük bir dönüşüm ve değişimin habercisi olduğunu vurgulayan Bakan Varank şunları söyledi: ‘’ Ekonomik ve ticari açıdan Türkiye'nin en gelişmiş şehirlerinden bir tanesinde bulunuyoruz. Bursa'nın bölge ve ülke ekonomisine çok ciddi katkıları var. Milli ve yerli otomobilimiz TOGG burada. TOGG’un bu şehre kazandıklarını en iyi iş dünyamız bilir. Biz TOGG ile büyük bir değişim ve dönüşümü bu şehre kazandırdık. Şimdi ise batarya teknolojilerini de Bursa’ya kazandırdık.’’

‘’Bursa Sanayisinin Gündemindeki Konuları Ortak Akılla Çözeceğiz’’

Bakan Varank, BTSO’nun öncülük ettiği TEKNOSAB’ın Bursa’nın sanayideki dönüşümüne liderlik edecek bir proje olduğunu belirterek, “TEKNOSAB’ı yakından takip ediyorum. Sadece Bakan olarak değil danışmanlığım döneminden itibaren bu proje sağlıklı yürüsün, herkesin içine sinecek şekilde bu şehre katkı sağlasın diye bu projeye elimden geldiğince destek vermeye çalıştım. Şu anda Bursa'nın sanayisi ve lojistiğiyle ilgili yatırımlarla ilgili birtakım eksikliklerin olduğunun da farkındayız. Çevre planlaması, yollar, ilave alan ihtiyacı, iş gücü teminindeki sıkıntılar, tren, liman ve otoyol bağlantıları, bunların hepsinin biz farkındayız. Bunların hepsini de ortak akılla el ele vererek, samimiyetle beraber çözeceğiz. Hiç endişeniz olmasın.” dedi.

“Milli Projeler Sektörlerimizin Dönüşümü İçin Stratejik Bir Adım”

Başkan İbrahim Burkay, ülke olarak son yıllarda başta pandemi, küresel kriz, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler ve sınırların hemen ötesinde gelişen savaşlar yüzünden büyük zorluklarla mücadele ettiklerini söyledi. Buna karşın ‘Milli Teknoloji Güçlü Sanayi’ atılımıyla tarihi kazanımlar elde etmeyi başardıklarını ifade eden İbrahim Burkay, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın yerlileştirme ve millileştirme hamlesi, başkalarının ürettiği teknolojiyi tedarik eden değil, kendi yüksek milli teknolojisini geliştiren bir Türkiye idealini ortaya çıkardı. Ülkemizin hayallerini süsleyen ve Bursa’mızda gerçeğe dönüşen yerli ve milli otomobilimiz TOGG ve enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere Gemlik’te kurulan SİRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampusu de hücre üretme ve yetkinliği ile sektörlerimizin dönüşümünde stratejik bir adımdır.” ifadelerini kullandı.

KOBİ OSB Kentsel Dönüşüm İçin Büyük Fırsat

Bursa’da BEBKA’nın hazırladığı rapora göre kent içinde kalan sanayi sicil belgesine sahip 8 binden fazla üretim tesisi bulunduğunu hatırlatan İbrahim Burkay, söz konusu firmaları KOBİ OSB mantığıyla planlı sanayi alanlarına taşımak istediklerini söyledi. 4 bini aşkın firmanın mevcut üretim alanından çıkmayı taahhüt ettiğini dile getiren Başkan Burkay, “KOBİ OSB Projesi ile deprem riskinin en yüksek olduğu kentlerden biri olan Bursa’da işletmelerimizin planlı, modern ve güvenli alanlara taşınmasını sağlayacak. Bu firmalarımızın taşınmasıyla şehir içinde kentsel dönüşümün sağlıklı işlemesine imkan oluşturacak en az 15 milyon metrekarelik alan ortaya çıkacak. Gerek konutlarımız gerekse de imalat sanayimizin ve ticaret alanlarımızın nitelikli dönüşümü için bu alanları da değerlendirme fırsatına kavuşacağız. Planlı sanayi alanlarına geçen firmalarımız ayrıca ölçek ekonomisine uygun ve kapasite artışlarına olanak sunan bir yapıda faaliyet gösterecek. Bu da işletmelerimizin kent ve ülke ekonomimiz için daha fazla değer üretmesini sağlayacak.” diye konuştu.