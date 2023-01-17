Tahsilat krizi şirketlere tabela değiştirtti

Levent AKBAY

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, 2022’de yaşanan tahsilat krizlerinin şirketleri ‘tasfiye’, ‘tabela değiştirme’ ya da ‘konkordato’ya yönelttiğini söyledi.

ESO tarafından yapılan Güncel Ekonomik Beklenti Anketi’nin firmaların en büyük sorununun ‘finansman’ olduğunu ortaya koyduğunu anlatan Celalettin Kesikbaş, Eskişehir sanayi kuruluşları açısından 2022’nin ‘çetin’ geçtiğini söyledi. Eskişehir’den gerçekleştirilen ihracatın 4 milyar doları aştığını, ihracatın yüzde 15’inin yüksek teknolojili ürünlerden oluştuğunu ifade eden Celalettin Kesikbaş, DÜNYA’nın sorularını yanıtlayarak 2023 beklentilerini anlattı:

Amacımız sorunları çözmek

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) olarak, kentimiz ve ülkemiz sanayi ve ekonomisini kalkındırmak, istihdama katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu amaçla Eskişehirli üreticilerimizin daha çok ihracat yapmaları ve istihdama olan katkılarını artırmak amacıyla yaşadıkları sıkıntıları çözüme kavuşturmayı temel bir hedef edindik.

453 işletmenin katıldığı anket

Eskişehir Sanayi Odası olarak üyelerimizin ekonomik beklentilerini tespit etmek ve taleplerini ilgili bakanlıklara iletmek üzere Güncel Ekonomik Beklenti Anketini düzenledik. 453 işletmenin katılım sağladığı anket sonuçlarına göre firmalarımızın finansman konusunda ciddi sorunlar yaşadıklarını tespit ettik.

2022 yılının, pandemi sonrası yaşanan sıkıntılar, Ukrayna-Rusya krizinin eklenmesi, enflasyon ve finansmana erişimde yaşanan sorunlarla biraz daha çetin geçti diyebilirim.

Finansmana uygun koşullarda erişim

2022’de finansmana erişemeyen işletmelerde tahsilat krizleri yaşandığı, piyasa borçlarını çeviremez olan pek çok şirketin tasfiyeye gitme, tabela değiştirme ya da konkordato seçeneklerini kullanmaya başladığı sonuçlarını gördük.

ESO olarak, güçlü sanayimizle bu zor koşulların üstesinden üreterek, katma değer sağlayarak, istihdam yaratarak, özveriyle bu amaç ışığında çalışmalarımızı yürüttük.

Tüm bu sorunların önüne geçilmesi için özellikle yatırım ve ihracat yapacak işletmelerin finansmana uygun koşullarda ulaşabilmesi gerekliliğini ilgili kurumlara bildirdik.

Eskişehir’in ihracatı 4 milyar doları aştı

Eskişehir’in ihracatının 2022 yılında 4 milyar doları aştığını gördük. 2023’te ihracatçılarımız yeni kavramlarla tanışacak; yeşil ve dijital dönüşümün, küresel ticarete yön vereceği bir sürece giriyoruz. Enerji ve karbon yönetimi ile dijitalleşme üretim süreçlerine tamamen entegre olacak. Firmalarımızı ikiz dönüşüme hazırlamak ve bu yönde desteklemek kaçınılmaz bir unsur olarak karşımızda duruyor.

İhracatta teknoloji avantajı

Eskişehir’den gerçekleştirilen ihracatın yüzde 15’ten fazlası yüksek teknolojili ürünlerden oluşuyor. Bu alanda Türkiye ortalamasının yüzde 4 civarında seyrettiğini düşündüğümüzde oldukça iyi bir noktada bulunduğumuzu söyleyebiliriz.

Eskişehir’in en büyük pazarı ABD

Celalettin Kesikbaş: En önemli pazarımızın 348 milyon dolar ile ABD olduğunu görmekteyiz. Bunu Almanya ve Fransa izliyor. Avrupa Birliği ve OECD ülkelerine yüksek standartlarda ürün satabilme kabiliyetine sahibiz. Tüm dünyada 170 ülkeye Eskişehir ürünlerini ihraç ediyoruz. Bu özelliğimizi öne çıkararak ve stratejik sektörlere daha çok yatırım yaparak çok farklı bir noktaya ulaşabiliriz.