TARSİM, Kumluca ve Finike'yi ziyaret etti

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamaya göre, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ve beraberindeki heyet, 12 Aralık'ta Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış sonucunda meydana gelen sel sebebiyle, afet bölgesine ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet program çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin Kumluca Kaymakamlığı’nda düzenlediği basın toplantısına, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Engürülü ile birlikte iştirak ederek, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi edindi.

Aynı gün Kumluca İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa Akşit ve Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce makamlarında ziyaret edilerek, sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu. Programın devamında ise hasar gören seralarda incelemeler yapılarak, üreticilere geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Antalya'da meydana gelen selden ötürü hasar gören sigortalı seralardaki hasar tespit çalışmaları, 36 ekip ve 91 eksper ile birlikte devam ediyor. Ekspertiz çalışmalarının ardından zarar gördüğü tespit edilen ve dosyaları tamamlanan sigortalı üreticilere hasar ödemelerinin en kısa süre içinde yapılması amaçlanıyor.