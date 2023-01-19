Teknofest 2023 İzmir’in tarihleri değişti

Özlem SARSIN-İZMİR

İzmir Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye’nin teknoloji alanında önemli festivallerinden biri olan, ülkemizin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olma özelliğine sahip TEKNOFEST, 2018'den itibaren düzenli olarak gerçekleştirilmekte olup 6 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında ve yurtdışında teknoloji dünyasının paydaşlarını buluşturan bir festival olma özelliğini taşıyor” denildi.

Stant açılabilecek

Yapılan açıklamada şöyle devam edildi: “Bu festival; hayallerinin peşinde koşmak isteyen girişimciler ve gençler için de sunduğu etkileşim ve fırsat ortamı nedeniyle önemli bir kapı açmaktadır. Teknofest 2023; Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında İzmir, İstanbul ve Ankara’da düzenlenecektir. Festivalin İzmir ayağının tarihleri 16-19 Mart 2023 olarak revize edilmiştir ve 4 gün süre ile İzmir Çiğli Havaalanı’nda gerçekleştirilecektir. ”