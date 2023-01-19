Teknofest 2023 İzmir’in tarihleri değişti
Cumhuriyet’in 100’üncü yılında İzmir, İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek olan Teknofest 2023 festivalinin İzmir ayağının tarihleri 16-19 Mart 2023 olarak revize edildi.
Özlem SARSIN-İZMİR
İzmir Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye’nin teknoloji alanında önemli festivallerinden biri olan, ülkemizin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olma özelliğine sahip TEKNOFEST, 2018'den itibaren düzenli olarak gerçekleştirilmekte olup 6 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında ve yurtdışında teknoloji dünyasının paydaşlarını buluşturan bir festival olma özelliğini taşıyor” denildi.
Stant açılabilecek
Yapılan açıklamada şöyle devam edildi: “Bu festival; hayallerinin peşinde koşmak isteyen girişimciler ve gençler için de sunduğu etkileşim ve fırsat ortamı nedeniyle önemli bir kapı açmaktadır. Teknofest 2023; Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında İzmir, İstanbul ve Ankara’da düzenlenecektir. Festivalin İzmir ayağının tarihleri 16-19 Mart 2023 olarak revize edilmiştir ve 4 gün süre ile İzmir Çiğli Havaalanı’nda gerçekleştirilecektir. ”