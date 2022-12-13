Turizm sektörü 2023 hedeflerini yükseltti

İzmir'de düzenlenen 16'ncı Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi'ndeki Bodrum standında sektör temsilcileriyle bir araya gelen Ömer Faruk Dengiz, Bodrum’un en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan BODER'in sektörün gelişmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Yeni sezondan umutlu olduklarını kaydeden Dengiz, 2022 yılının son yılların en yüksek sezonu olarak turizm sektörü açısından verimli geçtiğini dile getirdi. Bu yıl kente 1 milyon 60 bin turist geldiğinden söz eden Dengiz, 75 bin kişinin de cruise seferleriyle geldiğini ifade etti. Son yılların en yüksek sezonunu geçirdiklerini belirten Dengiz, “Özlenen günlere kavuştuk. Ukrayna Rusya savaşı dünya için olumsuz sonuçları oldu. Orada bir savaş olması bizleri de üzdü. Fakat savaş ve krizler bizlere bazı önemli dersler verdi. Alternatif pazarlara yönelmemiz gerektiğini ve nasıl alternatif ürün çıkaracağımızı öğrendik” dedi. 2023 yılı için hedeflerinin daha da yükseldiğini dile getiren Dengiz, yakında erken satış kampanyalarının başlayacağını, Şubat ayında tabloyu daha net göreceklerini aktardı.

“Bodrum'un planlamaya ve yatırıma ihtiyacı var”

Türkiye'nin başarılı bir turizm sezonuna imza attığını belirten BODER Genel Sekreteri ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin de 2023 yılında da bu trendin devam edeceğini söyledi. Bodrum'un sektörde önemli bir destinasyon olarak büyümeyi sürdürdüğü bilgisini veren Yiğit Girgin, Bodrum’un, Ege ruhunu yansıtan önemli bir turizm kenti olduğunun altını çizdi. Fakat rezidansa dönüşen otellerin, sektör için tehlike unsuru olduğunu belirten Girgin, otellerin oda kapasitelerinin düştüğünden ve yeni evlerin kentte bir nüfus yoğunluğu oluşturduğundan bahsetti. Öte yandan gündemde olan Bodrum'un il olması gibi bir söylemin de olduğunu aktaran Girgin, “Bu durumu Bodrum'un geleceği için doğru bulmuyorum. Gerek altyapı gerekse de yoğunluk açısından kentin bunu kaldırması çok zor. Bodrum'un il olmaya değil planlamaya ve daha çok yatırıma ihtiyacı var. Bizler turizm sektörü temsilcileri olarak, şehrimizin yararına olacak her türlü çalışmanın içinde yer almaya hazırız” ifadelerini kullandı.

BODRUM