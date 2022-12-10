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  3. Ulaşıma lodos engeli: Deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
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Ulaşıma lodos engeli: Deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı lodos nedeniyle yapılamayacak.

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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattında 15.00, 16.45 ve 19.15 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) hattında 16.30, 18.00 ve 19.30 saatlerindeki seferler de iptal edildi.