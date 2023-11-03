Uludağ Enerjiden Hatay'a 'Yaşam ve Gelişim Kampüsü'

Ömer AYDIN / Hatay

Kalıcı konutlar yapılana kadar bölgedeki hizmetlerine devam edeceklerini dile getiren Uludağ Elektrik CEO’su Sinan Öktem, oluşturdukları kampüste öncelikli olarak okul öncesi çocukların gelişimine destek sağlamak olduğunu kaydetti.

Öktem açıklamalarına şöyle devam etti, "Depremin hemen sonrası mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde bölgeye elektrik sağlandı. İlk destekten sonra arkamızı dönüp gidemezdik. Çünkü burada yaşam devam ediyor. Toplam 9 konteynerden oluşan kampüste sanat atölyemiz, kadınlara yönelik el becerisi atölyelerimiz, mesleki gelişim atölyelerimiz, oyun atölyemiz var. Ayrıca bölge insanına yaşadığı travmayı bir nebze olsun atlatacak psikolojik destek sağlamaya çalışıyoruz. Bu bağlamda Uludağ Üniversitesinin desteği ile uzman psikologlar merkezde vatandaşlara destek oluyor. Çalışmaların iki yıl kadar devam edeceğini düşünüyoruz. İki yıldan sonra da normal yaşamın başlayacağını umut ediyoruz."

2 yılda 40 bin kişiye hizmet vermeyi hedeflediklerinin altını çizen Öktem, temmuz ayında devreye alınan ve 9 konteynerden oluşan kampüsün bugüne kadar anaokulu ve ilkokul çağında öğrenciler başta olmak üzere 4 bin 800 kişiye hizmet verdiklerini belirtti.

Bursa medyasından bir gurup temsilci ile birlikte bölgeye gelerek gelişim merkezini inceleyen Uludağ Elektrik CEO’su Sinan Öktem, gelişim merkezinin çalışmaları hakkında bilgi paylaştı. Oluşturdukları kampüste okul öncesi çocukların gelişimine destek sağlamak öncelikleri olduğuna vurgu yapan Öktem, Konteyner kentte ikamet eden kadınların projenin başlangıcından bu yana geçen 3 aylık sürede Halk Eğitim Merkezinden aldıkları eğitimle amigurimi bebekleri üretmeye başladığını, bu sayede aile bütçesine de katkı yaptıklarını ifade etti.

Öktem, “Kadınlarımız 16 haftalık eğitim sürecini tamamladıklarında mesleki eğitim sertifikalarına kavuşacak. Üretilen bebekler ise Defne Kadın Kooperatifi aracılığıyla projeye destek olmak isteyen kişilerle buluşturularak elde edilen gelirler üretimde emeği geçen depremzede kadınlara ulaştırılacak” dedi.

Kampüste okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların keyifli vakit geçirebilecekleri şekilde dizayn edilen oyun atölyesinde düzenlenen etkinliklerle çocukların sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlandığını dile getiren Öktem, Uludağ Üniversitesi’nin uzman kadrosunun desteğiyle kurulan Psikoloji Atölyesinde ise bugüne kadar 468 danışana psikolojik destek hizmeti sunulduğunu ifade etti.

Uludağ Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce ise, depremin ilk gününden beri yardım taşımaya devam ettiklerini belirterek, "Bölgede konaklama ihtiyacını Bursa Büyükşehir Belediyesi karşılıyor, bizde buradaki farklı ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla Yaşam ve Gelişim Kampüsünü hayata geçirmeye karar verdik. Şu ana kadar 4 bin 800'ün üzerinde insan yararlandı. Vatandaşlar haftanın 6 günü buradan hizmet alıyor" diye konuştu.