“Üreticilere GES desteği vereceğiz”

Mersin’e bir Modern Su Ürünleri ve Toptancı Balık Hali kazandıracaklarının da müjdesini veren Seçer, “Çok kısa sürede Mersinimize toptancı bir balık halini kazandıracağız” dedi.

Mersin'e balık hali kurulacak

Mersin’de faaliyet gösteren Sulama-Tarımsal Üretim Kooperatifleri ve Birlikleri Temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantıda, gelecek dönemde tarımsal destek açısından önemli bir projeyi hayata geçireceklerini belirten Seçer, “İsteyen GES isteyen sulama borusu desteği alacak. Mersin’deki 75 sulama kooperatifinin tamamını GES’le buluşturmak için çok önemli bir çalışma. Türkiye’ye örnek olacak” ifadelerine yer verdi. Vahap Seçer, gelecek dönemde Mersin’e bir Modern Su Ürünleri ve Toptancı Balık Hali kazandıracaklarının da müjdesini vererek, “Çok kısa sürede Mersinimize toptancı bir balık halini kazandıracağız” dedi.

İkinci 5 yıllarında tarım konusunda Mersin’de çok daha fazla proje hayata geçireceklerini dile getiren Seçer, “2024 destek bütçemiz neredeyse toplam 4 yıla eşit. Bu gelecek yıllar daha da katlanacak, Türkiye’ye örnek olacak projeler üzerinde çalışacağız. Biz nasıl ki ‘sosyal belediyecilikte Türkiye’ye örneğiz’ diyoruz. Tarımsal desteklerde de örneğiz” diye konuştu. Büyükşehir’in mali tablosunun oldukça iyi durumda olduğunu vurgulayan Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediyesi güçlü bir belediyedir. Kredi derecelendirme kuruluşlarında Belediyemizin puanı, ülke puanından daha iyi durumda. Biz mali disiplini sağladık” dedi.