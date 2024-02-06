Yeni halk ekmek fabrikası günde 300 bin ekmek üretecek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik yatırımlarından biri olan “Halk Ekmek Unlu Mamuller Fabrikası” hizmete açıldı. Yeni fabrika, 6 bin metrekaresi kapalı, toplam 25 bin metrekare alanda günlük 300 bin ekmek üretecek.

Fabrika ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve olası afetler durumunda her koşulda çalışabilecek olan “Mobil Aşevi” ve “Mobil Fırın”ın tanıtımı da yapıldı. Fabrikanın açılış töreninde konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 1999 yılında göreve gelir gelmez başlattıkları Halk Ekmek fabrikası projesinin ilk kuruluş sürecini aktararak, yeni fabrika hakkında da bilgiler verdi.

Yılmaz Büyükerşen, “Ekmek fiyatlarının artışına bağlı olarak, her geçen gün, talebin daha da arttığı Halk Ekmek, günde 80 bin adet ekmek üretim kapasiteli eski fırınından, bugün 3 ayrı hatta sahip olan ve günlük yaklaşık 300 bin ekmek üretebilen 6 bin metrekarelik kapalı alana sahip bu modern tesisine taşınıyor” dedi.

Yaklaşık 20 ay önce 70 milyon liralık bir yatırım ile inşaat çalışmalarına başladıklarını söyleyen Büyükerşen, yeni fabrikada yeni ürünleri de halka sunacaklarını söyledi. Yılmaz Büyükerşen sözlerine şu şekilde devam etti: “Bir ekmek fabrikasının çok daha ötesinde olan bu tesise, Unlu Mamuller Fabrikası dedik.

Zira burada simit, kandil simidi, tost ekmeği gibi yeni ürünleri de üretmeye ve piyasa fiyatlarından daha ucuza halka ulaştırmaya başladık. Ayrıca Halk Kurabiye markasıyla birçok kurabiye çeşidini de, piyasa fiyatlarının çok altında rakamlarla piyasaya sunduk. Tıpkı Türkiye’de ilk olan ve daha sonra başka şehirlerdeki belediyelere de örnek olan Halk Sütümüz, Halk Yumurtamız gibi bu yeni ürünlerimizi de halkımızın beğeneceğinizi ümit ediyorum” diye konuştu.

Mobil Aşevi ve Mobil Halk Fırın olası afetler için tasarlandı

Mobil Aşevi ile Mobil Halk Ekmek Fırınını da tanıtan Yılmaz Büyükerşen, Mobil Aşevi ve Mobil Halk Fırın’ın başta depremler olmak üzere, her türlü afette vatandaşların ekmek ve yemek ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandığını söyledi. Mobil Halk Fırın’ın günlük 30 bin adet ekmek üretim kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Büyükerşen, Mobil Aşevi’nin ise, tek seferde, yaklaşık 1000 kişilik 3 çeşit sıcak yemek, beraberinde, 1000 kişilik de tepsi yemeği çıkarılabildiğini söyledi. Mobil Aşevinin aynı anda 2000 kişinin yemek ihtiyacına tek seferde cevap verebildiğini belirtti.