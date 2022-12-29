Yenilenebilir Enerji Bölgesi kapasite artıracak

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Şanlıurfa, yıllık 3 bin saati bulan güneşlenme süresiyle, yenilenebilir enerji alanında büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Aralık 2022’de Şanlıurfa’ya yaptığı ziyarette müjde olarak duyurduğu Yenilenebilir Enerji Endüstri Bölgesi kurulumuna ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda tarım dışı arazilere kurulacak yatırım, etaplar halinde hayata geçirilecek. Özellikle verimli tarım arazilerinin bulunduğu bölgede, yatırımla sulamada kullanılan enerjinin direkt güneşten alınmasına imkan tanınması hedefleniyor.

Harran Üniversitesi (HRÜ) GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği (YENEV) Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Azmi Aktacir, Türkiye’de güneş enerjisinden faydalanma oranının her geçen gün arttığını söyledi. Aktacir, şu anda Şanlıurfa’nın bu tür yatırımlar içerisinde Konya’dan sonra Türkiye’deki en önemli merkezlerden biri olduğunu ifade etti. Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarından birisinin GAP olduğunu hatırlatan Aktacir, Türkiye’nin ikinci yüzyılında kente yapılan en önemli ikinci yatırımın da yenilenebilir enerji alanında olacağını kaydetti.

“Tarım dışı arazilerin değerlendirilmesi sağlanacak”

Türkiye’nin GES kapasitesinin yaklaşık 10 gigavat olduğunu anlatan Prof. Dr. Azmi Aktacir, Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyelinin yaklaşık 10 gigavat seviyesindeyken yenilenebilir enerji bölgesiyle Şanlıurfa’da 5 gigavatlık güneş enerjisi tarlaları da kurulacağını aktardı.

Yeni bölgeyle Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 50 artacağına dikkat çekerek, “Şanlıurfa pamuk ve buğday gibi önemli üretimlerinin yanında aynı zamanda enerji üssü olarak da ülkeye çok büyük katkılar sunacaktır” şeklinde konuştu. Yeni yatırımla nitelikli istihdamın artırılacağını dile getiren Prof. Dr. Aktacir, özellikle yenilenebilir enerji sektöründeki üretim yapan firmaların burada kurulum sağlayacağını, güneş tarlalarının kurulumu, işletilmesi, bakım ve onarım çalışmalarının yine bu bölgede yapılacağını dolayısıyla nitelikli bir istihdam söz konusu olacağını ifade etti. Bölgede tarım dışı arazilerin değerlendirilmesinin sağlanacağının altını çizen Aktacir, böylece mevcut toprak kaynağının da çok iyi bir şekilde değerlendirilmiş olacağını belirtti.

“Yüzde 100 yenilenebilir enerjiye ulaşan ilk şehirlerden olacak”

Şanlıurfa’nın, tükettiği elektrik enerjisinin tamamını buradan karşılayabileceğini söyleyen Azmi Aktacir, yüzde 100 yenilenebilir enerjiye ulaşan belki de ilk şehirlerden birisi olacağını belirtti. Şanlıurfa’nın yüzde 100 yeşil enerjiyle kendi elektriğini karşılayabilecek duruma geleceğini bunun da oldukça güzel bir yatırım olduğunu ifade etti.

Şanlıurfa›da KOSGEB desteğiyle güneş enerjisi paneli üretimi yapan Rojda Günbegi ise sektöre yapılacak dev yatırımdan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Vatandaşın ve çiftçinin yenilenebilir enerjiyi bu yatırım sayesinde daha yakından tanıma imkanı bulacağını belirten Günbegi, “Gerçekten farkındalık oluşturacak bir yatırım. Özellikle çiftçilerimize büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şanlıurfa, güneşin etkili olduğu bir şehir. Bunu daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

ŞANLIURFA