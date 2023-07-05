Yılmaz Büyükerşen en başarılı belediye başkanı seçildi

Araştırma 30 büyükşehire bağlı 100 bin nüfusun üzerindeki 184 ilçede, toplam 20 bin 600 katılımcı ile yüz yüze yapıldı.

Katılımcılara, "Geçtiğimiz 4 yılı değerlendirdiğiniz de büyükşehir ve ilçe belediye başkanınızın çalışmalarını başarılı buldunuz mu ?" sorusu yöneltildi.

Bu araştırmaya göre, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “en başarılı belediye başkanları” anketinde yüzde 60,4 ile Türkiye’nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı seçildi. Daha önce Radyo Televizyon Yüksek Kurulu Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü görevlerini yürüten Büyükerşen, belediye başkanı seçildiği 1999 yılından bu yana görevini kesintisiz sürdürüyor.

13-20 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma sonucunda, başarı oranı yüzde 55'in üzerinde olan 5 büyükşehir belediye başkanı şöyle; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yüzde 60,4 ile birinci sırada, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 59,8 ile ikinci sırada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 56,7 ile üçüncü sırada, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yüzde 56,2 ile dördüncü sırada, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise yüzde 55,7 ile beşinci sırada yer aldı.