Yüreğirli kadınlara 90 branşta ücretsiz mesleki eğitim

Yüreğir Belediyesi kültürevlerinde her yaşa yönelik ücretsiz kurslar yılın 12 ayı devam ediyor. Her biri okul niteliğinde olan Çetin Topçuoğlu, Mevlana, Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mehmet Akif Ersoy, Ulubatlı Hasan, Fatih Terim, Murat Göğebakan, Doğankent ve Havutlu kültürevlerinde, 90 ayrı branşta verilen eğitim, hobi ve meslek kurslarından yılda yaklaşık 30 bin kişi faydalanıyor.

Kültürevlerinde okul öncesi eğitim, eğitime destek, geleneksel el sanatları, resim, müzik, spor ve meslek kursları büyük ilgi görüyor. Aşçılık, pastacılık, okuma yazma, işaret dili, dil kursları, halı, kilim, çini, seramik, çömlek yapımcılığı, ebru sanatı, ahşap, cam işleme, ağaç işçiliği ile akıl oyunları kurslarına katılan 7’den 70’e binlerce Yüreğirli hem vaktini en iyi şekilde değerlendiriyor hem de meslek öğreniyor.

Yüreğirli kadınlar ise ürettikleri el emeği göz nuru eserleri sergilerde değerlendirerek aile bütçelerine katkı sağlıyor. Toplumun her kesimi için fırsat eşitliği sunmaya çalıştıklarını ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Hiçbir ücret talep etmeden Yüreğirliler sosyalleşme, yeteneklerini geliştirme ve yeni beceriler edinme fırsatı buluyor” dedi.