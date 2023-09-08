10 milyar TL değerindeki 500 tekne Pendik’te denize iniyor

Bosphorus Boat Show; Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı, ED Fuarcılık tarafından organize edilen YATED Fuarcılık işbirliği ile ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği izni ile 21-29 Ekim 2023 tarihlerinde MarinTurk İstanbul City Port Pendik ev sahipliğinde, deniz üzerinde ikinci kez düzenleniyor.

Konforlu yaşam alanları, ileri teknoloji performansları ve tasarımlarıyla tekne, yat ve mega yatların sergileneceği fuarı, 50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuarda, 500’den fazla marka temsil edilecek ve deniz üzerinde 500’ün üzerinde tekne deniz severlerin beğenisine sunulacak. 2024 model tekneler görücüye çıkıyor ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, fuar ziyaretçilerinin beğendikleri tekneyi test edebilme imkanı bulabileceğini ifade etti.

Soydan, “Uluslararası fuarlar arasında Avrupa’da düzenlenen fuarların ardından gelen Bosphorus Boat Show Fuarı’nda 2024 model tekneler görücüye çıkacak. Dünyaca ünlü yat markaları ile Türkiye’nin önde gelen tekne üretimi yapan tersanelerin en iddialı modelleri sergilenecek” dedi.

Soydan, “İş birliğimiz kapsamında 3 yıl boyunca üç kara, üç de deniz fuarı düzenleyeceğiz. Sektörün gelişimi için yaptığımız iş birliğine çok büyük önem veriyoruz. Düzenleyeceğimiz fuarlarla Türkiye’nin denizcilikteki gücünü pekiştirmeyi ve dünyaya daha iyi anlatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Bosphorus Boat Show Fuarı’nın, ziyaretçiye aradığını bulmasını sağlayan yepyeni bir bakış açısı ile MarinTurk İstanbul City Port Pendik’te organize edileceğini kaydeden ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Emel Yılmaz da, “Bu yıl için sektöre baktığımızda tekne boyları 2023 yılında büyüdü ve 15 metre üstü teknelere ilgi çok daha fazla oldu. Yabancı tekneleri sergileyen distribütör firmalar ve yerli üreticiler de fuarda 2023, 2024 ve 2025 yılları için siparişler aldı. Geçen yıl toplam değeri 5 milyar TL’yi aşan tekneler sergilenirken,1,5 milyar TL’ye yakın işlem hacmine imza atıldı. Bu yıl fuarımızda 15 metre üstü tekne adetlerinin artması, sergilenen tekne adetlerinin artması ile sergilenen teknelerin toplam değeri 10 milyar TL’yi buluyor” şeklinde konuştu.