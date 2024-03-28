100 yeni mağaza için kadın girişimcilere öncelik verilecek

Hamide HANGÜL

Kayseri’de Lajivert ve Ritmik markalı bebek, çocuk ve genç odası takımlarını üreten Soyserin Grup, yeni mağaza yatırımları ve ihracatla büyümesine devam edecek.

Bu yıl 8 milyon dolar ihracat hedefleyen firma, yıl sonuna kadar çıkacağı 224 mağaza ile 100 yatırımcıya da iş kurma imkanı sağlayacak. Soyserin Grup Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ozan Aras, Ritmik Genç Odası markalarıyla her gelir grubuna uyabilecek, başta genç odası takımları olmak üzere, bebek ve çocuk odası takımları, montessori ve beşik modelleri ile toplamda 70’i aşkın farklı modelle üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Her iki markanın da birbirinden farklı tasarım ve ürünleri olduğuna işaret eden Aras, “Aynı gelir grubuna hitap ediyorlar. Fiyatlandırmada da farklı bir konumlandırma yapmadık, benzer fiyatlar mevcut. Lajivert ve Ritmik markalarımız, tamamen birbirlerine rakip olması ve sektörde rekabet anlamında birbirlerine pozitif bir güç yaratması için kuruldu” diye konuştu.

Günlük 150 takım genç odası üretiyoruz

Üretim merkezlerinin Kayseri’de olduğunu anımsatan Aras, üretim kapasitesine ilişkin şu bilgileri verdi: “Kayseri’de, 30 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 50 bin metrekare toplam üretim tesisimiz mevcut. Aylık 60-65 bin metrekarelik bir üretim gerçekleştirebiliyoruz. Günde ortalama 100-150 takım genç odası üretiyoruz. Lajivert ve Ritmik markalarımızın her ikisinde de 22 şer adet genç odası takımı, 15 şer adet çocuk odası takımı, 5 şer farklı model ranza takımı mevcut.”

Belçika ve İsviçre’de münhasır mağazalar açtık

Üretimde iç pazar ve ihracat oranına da değinen Ozan Aras, “Bu seneye kadar iç pazara ağırlık verdik. Ancak son 2 yılda yeni hedeflerle yola çıktık. Şuan için 62 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.

Başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere, Avrupa’da da Malta, Belçika, Fransa ve İsviçre’de münhasır mağazalar açtık. Üretimimizin yüzde 70’i iç pazara, yüzde 30’u yurt dışı pazarlara satışı gerçekleştiriliyor” diye konuştu. Büyüme stratejileri kapsamında mağaza yatırımlarına devam edeceklerini açıklayan Ozan Aras, “Şuan için 130 a yakın mağazamız mevcut.

Yurt içinde hedefimiz 2024 yılı sonunda 224 mağazaya ulaşmış olmak. Böylelikle mağaza sayımızı yüzde 50- 60 artırmış olacağız. Yeni açılacak mağazalarla 100 yeni yatırımcı bekliyoruz. Bunun yüzde 50’den fazlasının kadın girişimci olmasını planlıyoruz. Yurt dışı için de hedef pazarlarımızda ArGe çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene yurt dışı mağazalarımızı da özellikle Avrupa pazarında artırmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Avrupa ülkeleri öncelikli

Avrupa ülkelerinde mağazalaşmayı hedefledikleri şehirlere ilişkin de bilgiler veren Aras, “Şehir ayrımı yapmaksızın, incelediğimiz analizlere göre nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde mağaza açmayı hedefliyoruz. Avrupa pazarında Almanya, Hollanda ve İtalya öncelikli ülkeler arasında yer alıyor. Avrupa’da franchise sistemiyle, Amerika pazarında ise öncelikle ürün göndererek marka bilinirliğimizi sağlamayı, sonrasında mağazalaşma sürecine geçmeyi hedefliyoruz. IIFF gibi uluslararası fuarlarda franchise almak isteyen yatırımcı adaylarımızla tanışıyoruz, o taleplere göre de pazarı şekillendiriyoruz.”

İhracat hedefi 8 milyon dolar

Bu yılın sonunda üretim ve ihracat hedeflerine de değinen Aras, “2024 yılı için ihracat hedefimiz 8 milyon dolar diyebiliriz. Yurt içinde ise 500 milyon TL bir satış hedefliyoruz. Geçen seneye göre yüzde 50 büyüme hedefimiz var. Mevcut üretim tesisimizde doğru planlama yaparak hedeflediğimiz mağazalar açıldığında da talebi karşılayacak potansiyelimizin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz” diye konuştu.

Amerika pazarına yoğunlaştık

Amerika pazarına da değinen Aras, “İlk kez girmeyeceğiz ama bu yıl ilk kez bu kadar yoğunlaştık diyebilirim. Amerika pazarı için çok kapsamlı bir Ar-Ge çalışması yapıldı. Yıl içinde mutlaka Lajivert ve Ritmik markalı ürünlerimizle Amerika’da satışta olacağız” değerlendirmesinde bulundu.