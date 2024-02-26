2024, İZBAŞ’ta dev yatırımların yılı olacak

Uluslararası ölçekte şirketlere yaptığı ev sahipliği ile İzmir ve Türk ekonomisi için değer yaratan İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ), küresel ekonomideki resesyon ve Türkiye’nin ihracat pazarlarındaki daralmaya rağmen 2023 yılını 1 milyar 221 milyon dolar işlem hacmi ve 548 milyon dolar ihracat ile tamamladı. İZBAŞ’ın yüzde 90 seviyesinde doluluk oranına ulaştığına Eyüp Sevimli, bölgeye yeni yatırımcı çekerken önceliklerinin yenilenebilir enerji sektörüne ana ve yan sanayi üretimi yapan firmalar olduğunu vurguladı.

Global yatırımların inşaatları sürüyor

Türkiye’nin en iyi çalışan ve en yüksek ölçekte katma değer yaratan serbest bölgeleri arasında yer aldıklarının altını çizen Sevimli, Avrupa’nın en büyük rüzgâr türbin kanadı fabrikasına ev sahipliği yapan İZBAŞ’ın, yenilenebilir enerji sektörünün ekipman üretiminde bir kümelenme merkezi olma yolunda ilerlediğine işaret etti.

İnşaat süreci devam eden yatırımların, 2024 yılında devreye alınacağını sözlerine ekleyen Eyüp Sevimli şu değerlendirmeyi yaptı: “Dünyanın en önde gelen bağlantı elemanları ve endüstriyel işleme sistemleri üreticisi Böllhoff ’un fabrika inşaatı başladı.

Teknoloji ve sermaye yoğun bu dev yatırımda rüzgâr enerjisinden otomotive, havacılıktan beyaz eşyaya kadar pek çok sektöre özel üretimler yapılacak ve üretimin tamamı şirketin Fransa’daki fabrikasına ihraç edilecek. Yatırım amaçlı görüşme yaptığımız çok sayıda yerli ve yabancı sermayeli şirket var. Doluluk oranı yüzde 90 seviyesine ulaşan Bölgemizde yeni yatırımlar için çok kısıtlı alan kaldı. Bu nedenle yatırım taleplerini değerlendirirken pek çok kriteri dikkate alıyoruz.”

Yol sorunu acil çözüm bekliyor

Üretimi, istihdamı, ihracatı her geçen yıl artan; Avrupa’nın en büyük rüzgâr türbin kanadı fabrikasına ev sahipliği yapan İZBAŞ’ın Kuzey Ege Otoyolu ve İzmir Çevreyolu’na ulaşım sorunu ise acil çözüm bekliyor. 16 kilometre mesafedeki İzmir çevreyoluna Seyrek Kavşağı’na kadar uzanan tek şeritli yol, gün içerisinde yoğun araç trafiğine sahne olurken, İZBAŞ’ta üretilen dev rüzgâr türbini kanatlarının İzmir ve Aliağa limanlarına ulaşımında da sıkıntı yaratıyor. İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, uzunluğu 80 metreyi aşan kanatların, çevreyoluna ulaşımında yaşadıkları sorunun çözümü için yetkilileri defalarca göreve çağırmalarına rağmen, bugüne kadar sonuç alamadıklarını belirtti.

“Denizüstü RES yatırım sürecini dikkatle izliyoruz”

Hükümetin açıkladığı Ulusal Enerji Eylem Planı’na göre Türkiye’nin rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 2035 yılında 29 bin 600 MW seviyesine yükseleceğini anımsatan Sevimli, bu kapasite içerisinde denizüstü rüzgâr enerjisinin 5 bin MW seviyesinde pay alacağını, bu payın Türkiye’nin keşfi yapılmış potansiyelinin 15’te biri seviyesinde olduğunu söyledi. Eyüp Sevimli, “İzmir, karasal RES’lerde tüm dünyanın alkışladığı başarısını denizüstü RES’ler ile perçinleyebilir. Mevcut kümelenme başarısı İzmir’i bu alanda Ege, Akdeniz ve Karadeniz havzasının en önemli üretim merkezlerinden birisi yapabilir. İlk kanat, ilk kule, ilk nasel, ilk Ar-Ge tesisinin olduğu bir kent İzmir ve bu üretimleri yaparken hiçbir eksiğimiz bulunmuyor” dedi.