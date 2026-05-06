2026'da 270 milyon kişi 'hava'lanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002’de havayolu ile seyahat eden yolcu sayısının 34,5 milyon seviyesindeyken, 2025 itibarıyla transit yolcular dahil 247 milyona ulaşıldığını, 2026 hedefinin ise 270 milyon toplam yolcu sayısı olduğunu açıkladı.
Hayati ARIGAN
İstanbul Havalimanı’nda açılan İGA–Jetex VIP Terminali’nde yaptığı konuşmada Bakan Uraloğlu, Türkiye havacılığındaki büyümeyi çarpıcı verilerle ortaya koydu.
Bakan Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre, Türkiye’de hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 2002’de 34,5 milyon seviyesindeyken, 2025 itibarıyla transit yolcular dahil 247 milyona ulaştı. Bu artışla Türkiye, Avrupa’da 3’üncü, dünyada ise 7’nci sıraya yükseldi. 2026 hedefi ise daha iddialı: toplam yolcu sayısının 270 milyona çıkması bekleniyor.
Altyapı yatırımlarına da dikkat çeken Uraloğlu, 2002’de 26 olan aktif havalimanı sayısının 58’e yükseldiğini, yapımı süren projelerle birlikte bu sayının 60’a ulaşacağını açıkladı. Türkiye’nin coğrafi avantajını vurgulayan Uraloğlu, 4 saatlik uçuş mesafesinde 67 ülkeye ve yaklaşık 1,5 milyar nüfusa erişim sağlandığını belirtti.
İstanbul Havalimanı tek başına dev ligde
İstanbul Havalimanı özelinde paylaşılan veriler de dikkat çekti. Havalimanı, yıllık yaklaşık 85 milyon yolcuya hizmet vererek Avrupa’nın en yoğun merkezleri arasında yer aldı. 2026’da bu sayının 90 milyonu aşması öngörülüyor.
Yılın ilk çeyreğinde Türkiye genelinde yolcu sayısı 49 milyona ulaşırken, İstanbul Havalimanı’nda bu rakam 19,1 milyona çıktı. Bu da yıllık bazda yaklaşık yüzde 6’lık büyümeye işaret ediyor.
İGA ve Jetex iş birliğiyle açılan yeni Genel Havacılık Terminali, İstanbul’u sadece ticari uçuşlarda değil, özel jet trafiğinde de küresel bir merkez haline getirmeyi amaçlıyor. Dubai, Paris ve Singapur gibi merkezlerdeki deneyimin İstanbul’a taşınacağını belirten Uraloğlu, terminalin üst segment yolcuya hitap eden bir ‘özel kulüp’ konsepti sunduğunu ifade etti. Yeni terminalin doğrudan 150’den fazla kişiye istihdam sağlayacağı, bu sayının 250’ye kadar çıkabileceği de açıklandı.
Türkiye’nin küresel havacılık ağındaki genişlemesi de rakamlara yansıdı. 2003’te 81 olan hava ulaştırma anlaşması sayısı 175’e çıkarken, uçuş noktası sayısı 60’tan 356’ya yükseldi. Bugün 133 ülkede aktif uçuş gerçekleştiriliyor.
Bu büyümede Türk Hava Yolları’nın rolüne de özel vurgu yapıldı.
Açıklanan veriler, Türkiye’nin son 20 yılda havacılıkta yalnızca kapasite değil, küresel rekabet gücü de kazandığını ortaya koyuyor. Yolcu sayısındaki 7 katlık artış, genişleyen uçuş ağı ve mega projeler, İstanbul’u uluslararası havacılığın en kritik merkezlerinden biri haline getiriyor.
İstanbul’a VIP terminal yatırımı
İGA İstanbul Havalimanı ile Jetex ortaklığında hayata geçirilen JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali hizmete açıldı. Yatırım, küresel havacılıkta belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye’nin ‘güvenli liman’ konumunu pekiştiren stratejik bir adım olarak öne çıktı. Açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve Jetex Kurucusu Adel Mardini katıldı.
Yeni terminal, İstanbul Havalimanı’nın halihazırda güçlü olan küresel bağlantı kapasitesini özel havacılık segmentine taşıyor. 340’tan fazla destinasyona ve 140’tan fazla ülkeye erişim sağlayan İstanbul Havalimanı, bu yatırımla birlikte lüks seyahat ve iş dünyası trafiğinde de merkez olmayı hedefliyor. İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, havalimanının sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisine değer katan bir küresel merkez olduğunu vurguladı.
Kalyoncu, yolcu kapasitesinin 120 milyona çıkarılması, dördüncü pist yatırımı ve yeni terminalle birlikte İstanbul’un özel havacılıkta da ‘dünyanın göz bebeği’ olmayı hedeflediğini belirtti. Jetex CEO’su Adel Mardini ise İstanbul’un tarihsel ve kültürel gücünün modern havacılık altyapısıyla birleştiğini belirterek, bu yatırımın şirketin küresel ağını genişletmede kritik rol oynayacağını ifade etti.