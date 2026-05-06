2026'da 270 milyon kişi 'hava'lanacak

Hayati ARIGAN

İstanbul Havalimanı’n­da açılan İGA–Jetex VIP Terminali’nde yaptığı konuşmada Bakan Uraloğlu, Türkiye havacılığındaki bü­yümeyi çarpıcı verilerle orta­ya koydu.

Bakan Uraloğlu’nun verdi­ği bilgilere göre, Türkiye’de hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 2002’de 34,5 mil­yon seviyesindeyken, 2025 itibarıyla transit yolcular dahil 247 milyona ulaştı. Bu artışla Türkiye, Avrupa’da 3’üncü, dünyada ise 7’nci sı­raya yükseldi. 2026 hedefi ise daha iddialı: toplam yolcu sa­yısının 270 milyona çıkması bekleniyor.

Altyapı yatırımlarına da dikkat çeken Uraloğlu, 2002’de 26 olan aktif havali­manı sayısının 58’e yükseldi­ğini, yapımı süren projelerle birlikte bu sayının 60’a ulaşa­cağını açıkladı. Türkiye’nin coğrafi avantajını vurgulayan Uraloğlu, 4 saatlik uçuş mesa­fesinde 67 ülkeye ve yaklaşık 1,5 milyar nüfusa erişim sağ­landığını belirtti.

İstanbul Havalimanı tek başına dev ligde

İstanbul Havalimanı öze­linde paylaşılan veriler de dikkat çekti. Havalimanı, yıl­lık yaklaşık 85 milyon yolcu­ya hizmet vererek Avrupa’nın en yoğun merkezleri arasın­da yer aldı. 2026’da bu sayı­nın 90 milyonu aşması öngö­rülüyor.

Yılın ilk çeyreğinde Türki­ye genelinde yolcu sayısı 49 milyona ulaşırken, İstanbul Havalimanı’nda bu rakam 19,1 milyona çıktı. Bu da yıllık bazda yaklaşık yüzde 6’lık bü­yümeye işaret ediyor.

İGA ve Jetex iş birliğiyle açılan yeni Genel Havacılık Terminali, İstanbul’u sadece ticari uçuşlarda değil, özel jet trafiğinde de küresel bir mer­kez haline getirmeyi amaçlı­yor. Dubai, Paris ve Singapur gibi merkezlerdeki deneyi­min İstanbul’a taşınacağını belirten Uraloğlu, termina­lin üst segment yolcuya hitap eden bir ‘özel kulüp’ konsep­ti sunduğunu ifade etti. Yeni terminalin doğrudan 150’den fazla kişiye istihdam sağlaya­cağı, bu sayının 250’ye kadar çıkabileceği de açıklandı.

Türkiye’nin küresel hava­cılık ağındaki genişlemesi de rakamlara yansıdı. 2003’te 81 olan hava ulaştırma anlaşma­sı sayısı 175’e çıkarken, uçuş noktası sayısı 60’tan 356’ya yükseldi. Bugün 133 ülkede aktif uçuş gerçekleştiriliyor.

Bu büyümede Türk Hava Yolları’nın rolüne de özel vur­gu yapıldı.

Açıklanan veriler, Türki­ye’nin son 20 yılda havacı­lıkta yalnızca kapasite de­ğil, küresel rekabet gücü de kazandığını ortaya koyuyor. Yolcu sayısındaki 7 katlık ar­tış, genişleyen uçuş ağı ve me­ga projeler, İstanbul’u ulus­lararası havacılığın en kritik merkezlerinden biri haline getiriyor.

İstanbul’a VIP terminal yatırımı

İGA İstanbul Havalimanı ile Jetex ortaklığında hayata geçirilen JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali hizmete açıldı. Yatırım, küresel havacılıkta belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye’nin ‘güvenli liman’ konumunu pekiştiren stratejik bir adım olarak öne çıktı. Açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve Jetex Kurucusu Adel Mardini katıldı.

Yeni terminal, İstanbul Havalimanı’nın halihazırda güçlü olan küresel bağlantı kapasitesini özel havacılık segmentine taşıyor. 340’tan fazla destinasyona ve 140’tan fazla ülkeye erişim sağlayan İstanbul Havalimanı, bu yatırımla birlikte lüks seyahat ve iş dünyası trafiğinde de merkez olmayı hedefliyor. İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, havalimanının sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisine değer katan bir küresel merkez olduğunu vurguladı.

Kalyoncu, yolcu kapasitesinin 120 milyona çıkarılması, dördüncü pist yatırımı ve yeni terminalle birlikte İstanbul’un özel havacılıkta da ‘dünyanın göz bebeği’ olmayı hedeflediğini belirtti. Jetex CEO’su Adel Mardini ise İstanbul’un tarihsel ve kültürel gücünün modern havacılık altyapısıyla birleştiğini belirterek, bu yatırımın şirketin küresel ağını genişletmede kritik rol oynayacağını ifade etti.