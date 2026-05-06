Sisteme girilmeyen rapor geçersiz sayılacak
Ticaret Bakanlığı oto ekspertizde köklü düzenleme gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Buna göre, oto ekspertizde yetki belgesi zorunlu hale geliyor, tüm ekspertiz raporları merkezi sistem üzerinden hazırlanacak. Yeni yönetmelik taslağıyla birlikte oto ekspertiz sektöründe serbest dönem sona eriyor. QR kodlu rapor, dijital kayıt zorunluluğu devreye giriyor.
Oto ekspertiz sektöründe yeni düzenleme için harekete geçildi. Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtı ekspertiz hizmetlerine yönelik kapsamlı bir düzenleme için düğmeye bastı. Görüşe açılan yeni yönetmelik taslağı, sektörde bugüne kadar süregelen dağınık yapıyı ortadan kaldırmayı ve standart bir sistem kurmayı hedefliyor.
Taslağa göre, oto ekspertiz hizmeti sunan işletmeler için yetki belgesi zorunlu hale getiriliyor. Bu belgeye sahip olmayan işletmelerin ekspertiz hizmeti vermesi ya da rapor düzenlemesi tamamen yasaklanacak. Üstelik her şube için ayrı yetki belgesi alınması gerekecek ve bu belgeler devredilemeyecek.
Tüm raporlar tek sistem üzerinde toplanacak
Düzenlemenin en dikkat çeken başlığı ise Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi oluyor. Yeni dönemde tüm ekspertiz raporları bu merkezi sistem üzerinden hazırlanacak, kaydedilecek ve doğrulanabilecek. Sistem dışında hazırlanan raporlar ise doğrudan geçersiz sayılacak. Böylece her rapor, tekil numaraya sahip olacak, QR kod ile doğrulanabilecek, sonradan değiştirilemeyecek.
Bu adımla birlikte, özellikle ikinci el araç satışlarında yaşanan güven sorunlarını büyük ölçüde ortadan kaldırması hedefleniyor. Yeni düzenlemeyle birlikte ekspertiz firmalarının rolü de net çizgilerle belirleniyor. İşletmeler artık raporlarında yalnızca teknik veriye yer verebilecek. Alıcı ya da satıcının kararını etkileyebilecek yorum, tavsiye veya yönlendirmeler ise yasaklanıyor. Bu değişiklikle birlikte ekspertiz hizmetinin tamamen tarafsız bir teknik denetim haline gelecek.
Hatalı rapor ağır bedel ödeyecek
Taslakta en dikkat çeken maddelerden biri de işletmelere yüklenen sorumluluklar. Buna göre ekspertiz firmaları, hazırladıkları raporlardaki hata ya da eksiklikler nedeniyle oluşan değer kaybı veya onarım maliyetlerinden sorumlu tutulacak.
Bu zararların öncelikle mesleki sorumluluk sigortası kapsamında karşılanması öngörülürken, sektör oyuncuları için ciddi bir finansal risk de ortaya çıkıyor. Yeni düzenleme ile birlikte, TSE hizmet yeterlilik belgesi zorunlu olacak, personelin mesleki yeterlilik belgesi bulunacak, fiyatlar açık şekilde ilan edilecek, raporlar en az 5 yıl saklanacak. Bakanlık sektörü doğrudan denetleyecek.
Taslak yönetmeliğin 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Hâlihazırda faaliyet gösteren işletmelerin ise 1 Haziran 2027’ye kadar yetki belgesi alması zorunlu olacak. Yeni düzenleme, oto ekspertiz sektöründe köklü bir dönüşümün olarak ortaya çıkacak. Serbest ve büyük ölçüde denetimsiz yapı yerini; dijital, kayıtlı ve sıkı kontrol edilen bir sisteme bırakacak. Bakanlık tarafından, tüketici açısından daha güvenli bir ikinci el araç piyasası hedefleniyor.
“İkinci el araç ticaretinde güven artacak”
Taslak hakkında DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan Otomate Kurucusu Murat Yağcı, Ticaret Bakanlığı’nın araç ekspertiz hizmetlerini baştan sona dijitalleştiren yeni düzenlemesini sektör adına son derece değerli bulduklarını söyledi. Yağcı, “Yetki belgesi zorunluluğu, TSE standartlarının devreye alınması, mesleki sorumluluk sigortası ve en önemlisi Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi ile tüm raporların dijital olarak kayıt altına alınması, hem tüketiciyi koruyan hem de sektörün kurumsallaşmasını hızlandıran kritik adımlardır.
Dijital takip sistemi ve karekod doğrulama uygulamaları, sahte raporların önüne geçerek güveni artıracak; işletmelerin sorumluluklarının netleşmesi ise hizmet kalitesini yukarı taşıyacaktır. Bu düzenleme, sadece bir mevzuat değişikliği değil; ikinci el araç ekosisteminin dijital dönüşümünde yeni bir eşiktir” dedi.
“Kalite yükselecek haksız rekabet azalacak”
RS Oto Ekspertiz Genel Müdürü Erkan Çalışkan, ikinci el otomobil pazarında güvenin, artık fiyat kadar belirleyici bir unsur haline geldiğini söyledi. Çalışkan, “Yeni yönetmelik, oto ekspertiz hizmetlerinde kalite standardının yükselmesi, tüketicinin daha doğru bilgilendirilmesi ve sektörde haksız rekabetin azaltılması açısından son derece kıymetli.
Ekspertiz raporunun yalnızca teknik bir belge değil, alım-satım sürecinde taraflar arasındaki güvenin teminatı olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle ölçüm cihazlarından personel yetkinliğine, raporlama dilinden hizmet süreçlerine kadar her alanda daha şeffaf ve denetlenebilir bir yapının oluşmasını destekliyoruz. Sektörün kurumsallaşması, hem tüketiciyi hem de işini doğru yapan işletmeleri koruyacaktır. Özellikle merdiven altı uygula-maların önüne geçilmesi, ikinci el araç ticaretinin sağlıklı büyümesi için kritik önemde” diye konuştu.