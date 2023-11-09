25 kız çocuğuna yaşam boyu destek sunulacak

Sigortacılık sektöründe 100. yılını kutlayan Allianz Türkiye Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı ile bir kurumsal sosyal sorumluluk programına imza attı. İki kurum program kapsamında, yaşam ve eğitim hakkı risk altındaki kız çocukları koruncuklar için ‘Bir Kız Gelecek’ için start verdi.

Allianz Türkiye, programın misyonu kapsamında Allianz Grubu’nun da desteğiyle depremzede kızların Koruncuk Vakfı bünyesine katılmalarını ve yeni bir yurt binası inşa ederek vakfın mevcut kapasitesinin yaklaşık iki katına çıkarılmasını sağlayacak. Allianz Türkiye ayrıca, koruncukların yaşam boyu destekçisi olma vizyonuyla onlara üniversite bursu verecek, gelişim ve istihdam imkânları yaratacak.

25 depremzede çocuk korunacak

Allianz Türkiye’nin ‘Bir Kız Gelecek’ programının ‘İnsan Odağı’ katmanında, Allianz Grubu’nun da desteğiyle, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yirmi beş kız çocuğu, dört yıl boyunca Koruncuk Vakfı bünyesine katılacak.

Bu çocukların; hayatları için koruyucu ve iyileştirici çözümler sunulacak. Aynı zamanda barınma, eğitime erişim ve danışmanlık hizmetleri de sağlanacak. ‘Üniversite Odağı’ katmanında, 10-18 yaş arasına hizmet verebilen Koruncuk Vakfı bünyesinden, lisenin sona ermesiyle ayrılmak zorunda kalan koruncuklar destekleniyor.

Allianz Türkiye, herhangi bir başarı şartı aramadan üniversitelerin iki yıllık veya dört yıllık bölümlerini kazanan tüm koruncuklara üniversite öğrenimleri boyunca destek vermeye başlıyor. Ayrıca programının ‘Gelişim ve İstihdam Odağı’ katmanında, koruncukların meslek sahibi olabilmeleri adına liseli koruncuklar için mentorluk programları düzenlenecek mesleki eğitimler ve dileyen koruncuk’a Allianz Türkiye’de staj imkanı sunulacak.

Allianz Türkiye olarak ‘İklim eylemi’, ‘sağlık ve kaliteli yaşam’, ‘nitelikli eğitim’, ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ ile ‘insana yakışır iş ve ekonomik büyüme’ amaçlarına destek veren pek çok proje ve program yürüttüklerini hatırlatan şirketin CEO’su Tolga Gürkan, “Allianz Türkiye, 2016 yılından bu yana birlikte yürüdüğü Koruncuk Vakfı ile olan iş birliğini, 100. yılında hayata geçirdiği ‘Bir Kız Gelecek’ programıyla bir adım öteye taşımayı hedefliyor” dedi. Gürkan, programın 2030 yılına kadar devam etmesini hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Yurt desteği çok kıymetli

Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Figen Samuray da Koruncuk Vakfı olarak kız çocuklarının özgüvenli bireyler olarak toplum içinde yer almaları amacıyla 44 yıldır çalıştıklarını söyledi. Depremden etkilenen çocuklara kapılarını açtıkları için kapasitelerini aştıklarını ifade eden Samuray, “Allianz Türkiye’nin yurt inşa edecek olması bizim için çok kıymetli. Ayrıca koruncuklarımızın yaşam boyu destekçisi olmak üzere onlara üniversite bursu, gelişim imkânları ve hatta istihdam sağlayacak olmaları da büyük önem taşıyor” diye konuştu.