36. Güzellik ve Bakım İstanbul Fuarı başlıyor

Uluslararası ve yerli birçok profesyonel kozmetik markasının buluştuğu ve yeni teknolojilerin sergilendiği 36. Güzellik ve Bakım İstanbul Fuarı’nda dünya devi markaların yanı sıra yerli ve milli üretim güzellik cihazları, saç, spa, wellness ve fitness ile ilgili en gelişmiş cihaz, teknoloji, ekipman ve yöntemlerin dört gün boyunca sergilenecek.

Fuar aynı zamanda alanında uzman, yerli ve yabancı doktorları, plastik cerrahları, estetik ve güzellik uzmanlarını, dermatologları, kuaförleri, makyaj sanatçılarını ve sektör profesyonellerini buluşturacak. 2023 yılında Suudi Arabistan, BAE ve Kuzey Afrika ülkeleri başta olmak üzere, Rusya’dan Türki Cumhuriyetleri’nden Avrupa’ya, Amerika’ya uzanan bir aralıkta yaklaşık 51’den ülkeden ziyaretçiye ev sahipliği yapan Güzellik ve Bakım Fuarı’nda bu yıl da dünyanın farklı bölgelerinden ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Katılımcı firmaların büyük çoğunluğunu Medikal Estetik, Dermatoloji Ürün ve Ekipmanları oluşturduğu Güzellik ve Bakım Fuarı’nda ayrıca kozmetik ve makyaj ekipman ve ürünleri, tırnak bakım ürünleri ve ekipmanları spa, wellnes, fitness, saç bakım ürün ve ekipmanları üretici ve distribütörleri ziyaretçilere en yeni trendleri ve en son teknoloji ürünleri sunacak.