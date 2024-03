55 milyon öğün gıda israf olmaktan kurtarıldı

Takip Et

Başak Nur GÖKÇAM

Gıda Kurtarma Derneği (GKTD) ile 5 yıl önce başlattığı ‘Boşa Harcama’ Projesi ile toplam 55 milyon öğün gıdayı israf olmaktan kurtaran Fairy, proje kapsamındaki son yatırımı olan Gezici Gıda Bankası’nı hayata geçirdi. Bankanın ilk gıda dağıtımı, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde P&G Türkiye tarafından hayata geçirilen ‘Umut Evi’ kompleksinin de içerisindeki Memurkent Konteyner Kent’te başladı.

Projeye yönelik bilgi vererek, topluma fayda sağlamayı ilke edindiklerini belirten P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kumaş, Ev, Bebek ve Kadın Bakım Ticari Operasyonlar Başkan Yardımcısı Değer Kurtaslanoğlu, “5’inci yılını kutladığımız ‘Boşa Harcama’ projemizle bugüne kadar 55 milyon öğün gıdanın israf edilmesini önledik.

Bu yönde yaptığımız çalışmalar ve farkındalık yaratmak için aldığımız aksiyonlarla 15 milyon insanın hayatına dokunduk. Bu sayede önlenen karbon emisyonu miktarı ise 51 bin 450 ton oldu” dedi.

Geçen yıl yaşanan deprem felaketinin ardından projeyi deprem bölgesine yönlendirdiklerini söyleyen Kurtaslanoğlu, “Yardım kapasitesini aylık 1 milyon kişiye çıkarmıştık. Bugün, bu konuda yepyeni bir açılım daha yapıyoruz. Fairy olarak gerçekleştirdiğimiz yatırımla Türkiye’nin ilk Gezici Gıda Bankası’nı hayata geçirerek gıda desteğinden faydalanabilen aylık kişi kapasitesini yüzde 20 daha artırarak 1.2 milyon kişiye çıkarıyoruz” diye konuştu.

Tek seferde 8 ton gıda taşıma kapasitesi mevcut

Yeni yatırımlarının ulaşılabilirliği yüksek bir gıda bankası olarak hizmet vereceğini vurgulayan Kurtaslanoğlu, “Gezici Gıda Bankası, ihtiyaç sahiplerinin sabit kurulumlu gıda bankalarına ulaşım zorluğunu da çözebilen bir hizmet sağlayacak. Ayrıca adil dağıtım ilkesinin gerçekleşmesi için de kritik bir operasyon gücü sunacak.

Çok daha geniş çeperde hizmet verebilme ve gıda bağışına ulaşabilme potansiyeli ile hem gıda bağışının daha büyük ölçekli bir coğrafyaya ulaşmasını hem de israfın daha geniş bir alandan önlenebilmesini mümkün kılacak. Kamyonumuz günde tek seferde 8 ton gıda taşıma kapasitesine sahip. Gelecek süreçte, yerel marketleri de ağımıza dahil etmeyi istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Dünyada 830 milyon kişi akşam yatağa aç giriyor”

Dünyada her 3 gıdadan 1’inin çöpe atıldığını hatırlatan Gıda Kurtarma Derneği Kurucu Üyesi Olcay Silahlı ise, “Dünyada 830 milyon kişi her akşam yatağa aç giriyor. Türkiye’de ise her 6 kişiden 1’i açlık sınırının altında yaşıyor.

Bu bazen aynı şehirde yaşadığımız başka biri, bazen ise komşumuz olabiliyor. ‘İhtiyaç sahibi’ ve ‘gıda israfı’ kavramlarının çok derinleştiği bir dönemde olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Çünkü bizim yılda 10 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibine ulaşmamız gerekiyor. Biz kimseden ‘sıfır’ gıda yardımı istemiyoruz. Sadece firmaların ellerinde kalan ve çöpe atacakları gıdayı bize bağışlamalarını talep ediyoruz” dedi.

“İstanbul’u 1 gün doyuracak gıdayı çöpten kurtardık”

Toplam atığın, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 50’sinden biraz fazlasının tedarik zincirinde yani tarlada oluşurken, yüzde 50’ye yakın kısmının da ev içerisinde olduğunu söyleyen Silahlı, “Herkesin bu konu hakkında farkındalık kazandığı ve farkında olduğu ve farkında olmakla da kalmayıp aksiyon aldığı, topyekun bir mücadele gerekiyor. Bu nedenle Fairy ile yaptığımız ‘Boşa Harcama’ iş birliği sivil toplum kuruşu ve markanın bir araya gelerek bu soruna çözüm üretmesi açısından çok değerli ve örnek niteliğinde.

Biz bu proje ile 55 milyon öğünü ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Yani İstanbul’un tamamının bir gün doyacağı gıdayı çöpe gitmekten kurtardık. Artık gezici gıda bankamız ile de ulaşılmayan yerlere ulaşmayı başaracağız ve ürünü direkt ihtiyaç sahiplerine olduğu yerde ulaştıracağız. 5 yıl içinde yarattığımız etkiyi önümüzdeki yıllarda da ivmelenen şekilde artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Gıdalar çöp olmaktan nasıl kurtuluyor?

Gıda Kurtarma Derneği, her gün altyapısındaki anlaşmalı yerel ve kurumsal market zincirlerin yanı sıra üretici fabrika ve depolardaki çıkan ürünlerin miktarına günlük olarak ulaşıyor. En fazla 2 gün içerisinde tamamlanan operasyonlar ile fazla gıdalar alınıp, besin değerleri açısından uygunluğu test ediliyor. Testi geçen gıdalar, bildirilen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

2 bin kişiye iftar yemeği verildi

Gezici Gıda Bankası ile ilk gıda bağışı dağıtımının yapıldığı İslâhiye’de 2 bin kişiye de iftar yemeği verildi. Aile sıcaklığında iftar yaşatabilmeyi amaçladıklarını belirten Değer Kurtaslanoğlu, “Fairy olarak deprem bölgesinde Ramazan ruhunu yaşatmak için GKTD ve yerel mutfak kültürümüze sahip çıkan başarılı şeflerimizden Şef Rafet İnce ile burada olmak istedik. İftar menüsünde yöre halkının özlediği lezzetler sunuldu. İftarın ardındansa Ramazan geleneği olan Karagöz – Hacivat ve Orta Oyun gösterileri gerçekleştirildi” ifadelerinde bulundu.

“Avrupa ile aynı seviyeye geleceğiz”

Gıda bankacılığı kavramı ve altyapısının dünyada 1960’larda Amerika’da başladığı, 1970’lerde ise Avrupa’ya geldiği bilgisini paylaşan Olcay Silahlı, “Türkiye’de de resmi olarak 2014 yılında hayata geçirilen gıda bankacılığına biz de GKTD olarak 2017’de başladık. Şu an geldiğimiz noktada Avrupa ile açığı hızlı bir şekilde kapattığımızı söyleyebilirim. 2030’a geldiğimiz zaman ise en az Avrupa ile aynı seviyeye geleceğimizi düşünüyoruz” dedi.