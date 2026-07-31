ABD gümrük vergisi Mersin tekstilini de vuracak

Fahriye K. ŞENYURT

Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim üretim merkezlerin­den Mersin, ABD’nin ye­ni gümrük vergisi kararıyla ihra­catta yeni bir riskle karşı karşıya kaldı. Kentte yaklaşık 50 ihracat odaklı fabrikanın faaliyet göster­diği, 10 bin kişiye istihdam sağla­yan ve 350 milyon dolarlık ihra­cat gerçekleştiren sektörün, yeni vergi düzenlemesinden olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

Mersin Tekstil Konfeksiyon ve Sanayici­ler Derneği (METKOSAD) Baş­kanı Ekrem Sağlam, Avrupa paza­rındaki daralma nedeniyle ABD’ye yönelen Türk tekstil sektörünün, ilave gümrük vergisiyle birlikte rekabet gücünü daha da kaybede­ceğini belirterek, üreticilerin hem yüksek maliyetlerle hem de ulus­lararası ticarette oluşan yeni re­kabet koşullarıyla mücadele etti­ğini ifade etti.

Hazır giyim ürünle­rinde kilogram ihracat değerinin yaklaşık 20 euro seviyesinde oldu­ğuna dikkat çeken Sağlam, katma değerli üretime rağmen sektörün hak ettiği desteği göremediğini di­le getirdi.

ABD’nin yılda yaklaşık 100 mil­yar dolarlık hazır giyim ithalatı gerçekleştirdiğini hatırlatan Ek­rem Sağlam, Türkiye’nin bu dev pazardan yalnızca yüzde 1,2 pay alabildiğini söyledi. Sağlam, “ABD dünyanın en büyük hazır giyim it­halatçısı konumunda.

Avrupa pa­zarındaki daralma nedeniyle Mer­sin’deki üreticilerimiz de rotası­nı ABD’ye çevirmek istiyor. Ancak uygulanan yeni vergiler, zaten sı­nırlı olan rekabet gücümüzü da­ha da azaltıyor. Çin, Bangladeş ve Vietnam gibi ülkeler ihracatta hız­la büyürken Türkiye’nin hazır gi­yim ihracatı 17 milyar dolar sevi­yelerine kadar geriledi. Mersinli ihracatçılarımız da bu gelişmeler­den doğrudan etkilenecek” dedi.

“Güvenli liman Türkiye’yi kaybetmemeliyiz”

Türkiye’nin küresel tedarik zincirinde güvenilir üretici kim­liğiyle öne çıktığını vurgulayan Sağlam, bu avantajın korunması­nın stratejik önem taşıdığını be­lirtti. “Güvenli liman konumun­daki Türkiye’yi kaybetmememiz gerekiyor” diyen Sağlam, “Bu­gün dünyada birçok alıcı üretimi­ni güvenilir tedarikçilerden yap­mak istiyor. Türkiye bu noktada önemli bir avantaja sahip. Ancak artan maliyetler ve kur baskısı bu avantajı her geçen gün zayıflatı­yor. Sektörel bazda kur desteğinin artırılması artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldi” ifadele­rini kullandı.

“Maliyet baskısı rekabet gücünü eritiyor”

Son dört yılda üretim maliyet­lerinin döviz kurunun çok üze­rinde arttığını belirten Sağlam, ihracatçının bu yükü tek başına taşımasının mümkün olmadığı­nı söyleyerek, “Girdi maliyetle­ri yüzde 580 artarken döviz ku­ru yalnızca yüzde 220 yükseldi. Emek yoğun bir sektör olan kon­feksiyonda bu tablo sürdürüle­bilir değil. Mersin’deki üretici­lerimiz hem maliyet artışlarıyla mücadele ediyor hem de ulusla­rarası pazarlarda fiyat tutturamı­yor. Mevcut şartlarda firmala­rımız mevcut müşterilerini ko­rumakta bile zorlanıyor” diye konuştu.

ABD’nin Türkiye’ye yüzde 12,5 ilave gümrük vergisi uygularken Bangladeş, Malezya, Endonezya ve Kamboçya gibi rakip ülkele­re sağladığı avantajların rekabe­ti daha da zorlaştırdığını belirten Sağlam, hükümet nezdinde dip­lomatik girişimlerin hızlandırıl­ması gerektiğini söyledi.

Sağlam, “Bugün ABD’ye yaptığımız hazır giyim ihracatı toplam ithalatın yaklaşık yüzde 1’i seviyesinde bu­lunuyor. Bu oranın mutlaka artı­rılması gerekiyor. Bunun için hü­kümetimizin ABD makamlarıyla sektöre özel ticaret anlaşmaları yapmasını ve Türk tekstil sektö­rünün önünü açacak adımlar at­masını bekliyoruz. Biz yüksek maliyetlerle üretim yaparken ra­kip ülkeler sıfır vergi avantajıyla pazara giriyor. Bu şartlarda reka­bet etmek son derece güçleşiyor” ifadelerini kullandı.

METKOSAD Başkanı Ekrem Sağlam, tekstil ve hazır giyim sek­törünün Mersin ekonomisinin lokomotiflerinden biri olduğuna dikkat çekerek, üretimin, istihda­mın ve ihracatın korunabilmesi için kur politikalarından dış tica­ret anlaşmalarına kadar sektörün rekabet gücünü artıracak destek mekanizmalarının vakit kaybe­dilmeden hayata geçirilmesi ge­rektiğini sözlerine ekledi.