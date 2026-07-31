Çandır: Tarım kredilerinde limit üç katına çıksın
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yüksek faiz ve finansmana erişim sorunlarının üretici ve işletmeler üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, tarımsal işletmelere kullandırılan Hazine destekli kredilerin üst limitlerinin en az üç katına çıkarılmasını istedi.
Antalya ekonomisinde yılın ilk yarısındaki ivmenin son iki ayda zayıfladığını belirten Çandır, ödeme göstergelerindeki bozulmanın da dikkat çekici seviyeye ulaştığını söyledi.
ATB’nin temmuz ayı meclis toplantısında konuşan Çandır, küresel ekonomide savaşlar, ticaret gerilimleri ve korumacı politikaların belirsizliği artırdığını, bunun Türkiye’ye de finansman maliyetleri ve krediye erişim üzerinden yansıdığını ifade etti.
Bankacılık sisteminde kredi maliyetlerinin yıllık ortalama yüzde 60 seviyesinde bulunduğunu belirten Çandır, işletmelerin gelecekte yüzde 20’ler seviyesinde olması beklenen enflasyona karşı bugün yüzde 60’a varan maliyetlerle borçlanmasının sürdürülebilir olmadığını söyledi.
Yüksek faiz nedeniyle işletmelerin kredileri ağırlıklı olarak yatırım için değil, artan işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak amacıyla kullandığını belirten Çandır, bu durumun işletmelerin finansal yapısını zayıflattığını ve konkordato ile iflas riskini artırdığını kaydetti. Tarım işletmelerinin üretim ve yatırımlarını sürdürebilmesi için Ziraat Bankası aracılığıyla kullandırılan Hazine destekli kredilerin limitlerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Çandır, “Mevcut limit üç yıldır sabit bırakıldı. Bu üç yılda üretim ve girdi maliyetleri önemli ölçüde arttı. Kredilerin üst limitlerinin en az üç katına çıkarılmasını talep ediyoruz” dedi.