Çandır: Tarım kredilerinde limit üç katına çıksın

An­talya ekonomisinde yılın ilk yarı­sındaki ivmenin son iki ayda za­yıfladığını belirten Çandır, ödeme göstergelerindeki bozulmanın da dikkat çekici seviyeye ulaştığını söyledi.

ATB’nin temmuz ayı mec­lis toplantısında konuşan Çandır, küresel ekonomide savaşlar, tica­ret gerilimleri ve korumacı poli­tikaların belirsizliği artırdığını, bunun Türkiye’ye de finansman maliyetleri ve krediye erişim üze­rinden yansıdığını ifade etti.

Bankacılık sisteminde kre­di maliyetlerinin yıllık ortalama yüzde 60 seviyesinde bulundu­ğunu belirten Çan­dır, işletmelerin ge­lecekte yüzde 20’ler seviyesinde olması beklenen enflasyo­na karşı bugün yüz­de 60’a varan mali­yetlerle borçlanma­sının sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Yüksek faiz nedeniyle işletmelerin kredileri ağırlıklı olarak yatırım için değil, artan işletme sermayesi ihtiyacı­nı karşılamak amacıyla kullandı­ğını belirten Çandır, bu durumun işletmelerin finansal yapısını za­yıflattığını ve konkordato ile iflas riskini artırdığını kaydetti. Tarım işletmelerinin üretim ve yatırım­larını sürdürebilmesi için Ziraat Bankası aracılığıyla kullandırı­lan Hazine destekli kredilerin li­mitlerinin artırılması gerektiği­ni vurgulayan Çandır, “Mevcut li­mit üç yıldır sabit bırakıldı. Bu üç yılda üretim ve girdi maliyetleri önemli ölçüde arttı. Kredilerin üst limitlerinin en az üç katına çıka­rılmasını talep ediyoruz” dedi.