Adana’da 7 barajla 15 bin 20 dekar tarımsal arazi suya kavuşacak

Ziya İPEK

Balta, tarımın önemli merkezlerinden Adana’da yaptıkları yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Özellikle modern sulama projelerinin son derece önemli olduğunu, son 21 yılda DSİ’nin Adana’ya 41 milyar 582 milyon lira tutarında 149 tesis inşa ettiğini aktaran Balta, bu sürede inşa ettikleri 39 sulama tesisi ile 1 milyon 305 bin 410 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtıklarını vurguladı.

Elverişli tarım arazileri, uygun iklim özellikleri ve çalışkan Adanalıların emekleriyle can bulan bereketli Çukurova topraklarının, tarımsal üretim potansiyeli bakımından Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını anımsatan Balta, il genelinde son 21 yılda 11 baraj ve 1 gölet inşa ettiklerini ve 671 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştıklarını dile getirdi.

Adana’daki HES’ler Türkiye’nin enerjisine güç veriyor

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında ise Adana’da toplam 1 milyon 313 bin 722 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığına dikkat çeken Mehmet Akif Balta, “Adana’da 145 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır.

Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır” dedi. Adana’da son 21 yılda 28 Adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 5.635 gigavatsaat enerji üretimi sağlandığını ifade eden Balta, Kurulu gücü 1.678 megavat olan bu tesisler sayesinde ülke ekonomisine yalnızca enerji alanında yıllık 10 milyar 600 milyon lira tutarında katkı sağladıklarını açıkladı.

Şu an planlama ve projelendirme safhasında olan 19 adet HES ile de ülkemizin enerjisine güç verecek olmaktan heyecan duyduklarını belirten Balta, geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık 1 milyon 880 bin hanenin enerji ihtiyacının Adana’da kurulu HES’lerle karşılandığını anlattı. Balta, “Hayata geçirdiğimiz projeler hakkında değerli Adanalılardan, özellikle de tesislerimizden birebir faydalanan çiftçilerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler bizi motive ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ekonomik gelirimizi artıracak, milletimizin refah düzeyini yükseltecek projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.