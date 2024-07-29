ADMİB’in ihracatı ilk 6 ayda yüzde 28 arttı

Yılın ilk yarısını değerlendiren ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, “Geldiğimiz nokta itibariyle genel anlamda hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebilirim. Sektör olarak, küresel boyutta yaşanan zorlukların olduğu bu süreçte, firmalarımızı küresel rekabette ileriye taşıyacak, sürdürülebilirliği sağlayacak üretim ve yatırımlara da aralıksız devam ediyoruz. Amacımız sadece bu yıl değil, bundan sonraki yıllara da en iyi şekilde hazırlanarak, ulaşabileceğimiz en üst seviyede ihracat yapmak” dedi.

Haziran ayında Türkiye geneli demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 13,9 oranında azalış ile 937 milyon dolar olurken, çelik ihracatı ise tüm olumsuz koşullara rağmen yüzde 0,7’lik büyüme göstererek 1,3 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk yarısına bakıldığında Türkiye geneli demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 6,7 azalış ile 6,1 milyar dolar olurken, çelik sektöründen yapılan ihracat yüzde 10,6 artış ile 8 milyar doları buldu. İki sektörün toplam ihracatı yüzde 2’lik büyüme ile 14 milyar dolar oldu.

AKİB'in haziranda çelik ihracatı %61.6 oldu

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden (AKİB) yapılan ihracat rakamları incelendiğinde, demir ve demir dışı metaller ihracatı haziran ayında yüzde 23,7 düşüşle 49 milyon dolar olurken, çelik ihracatı ise yüzde 61,6’lık yeni bir rekor artışla 229 milyon dolar oldu.

Haziran ayında demir çelik ihracatında en fazla ihracat yaptığı ilk üç ülke İtalya, Romanya ve Almanya olarak sıralanırken, yılın ilk yarısında ise Almanya, İtalya ve Romanya ilk üçü oluşturdu. Haziran ayında ilk 10 pazar içinde İtalya, Romanya, ABD, Bulgaristan, Yunanistan ve Ukrayna’ya çift haneli ihracat artışları sağlandı.

Sektörün ilk yarı performansını değerlendiren Fuat Tosyalı, 2024’te ihracatta hem tonaj hem de ciro bazında pozitif hedeflerle başlandıklarını belirterek, “Geldiğimiz nokta itibariyle genel anlamda hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebilirim. Çelikte yeniden yükseliş trendi yakalayacağımızı söylemiştik, bunu gerçekleştirdik. Demir ve demir dışı metallerde ise dünya genelinde süren talep daralması devam ediyor. Sektörümüzün yılın ikinci yarısında ilk yarıya nazaran daha başarılı performans sergileyeceğine inanıyoruz.

Çelik sektörümüzde ise artan talebi karşılayarak yılın ikinci yarısını, ilk yarının üzerinde bir büyüme ile tamamlayarak ülke ihracatımıza maksimum katkıyı sağlamak niyetindeyiz. Firmalarımızın AB Yeşil Mutabakatı süreci için göstermiş olduğu ciddi hazırlık ve yatırımların karşılığını her geçen gün almaktayız. Sektör firmalarımızı küresel rekabette ileriye taşıyacak, sürdürülebilirliği sağlayacak üretim ve yatırımlara da aralıksız devam ediyoruz” dedi.