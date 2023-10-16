Afrika pazarı Türk demir-çelik sektörüne alternatif oldu

Cezayir ve Mısır’da önemli artışlar kaydeden sektör, Fas ve Yemen’de de üç haneli büyüme gösterdi. Türkiye’nin eylül ayı ihracatı yüzde 0,3 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Demir ve demir dışı metaller sektörü bu ayda yüzde 14,2 azalışla 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, çelik sektörü yüzde 21,4’lük azalışla 1,4 milyar dolarlık ihracat yaptı. Demir ve demir dışı metaller ihracatı Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 4,5 pay alırken, çelik ise yüzde 6,1’lik paya sahip oldu.

İki sektör, Türkiye’nin eylül ayı ihracatının yüzde 10,6’lık kısmını üstlendi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) eylül ayı verilerine bakıldığında demir ve demir dışı metaller sektörü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8’lik azalışla 63 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda çelik ihracatı ise yüzde 38,9’luk düşüşle 143 milyon dolar oldu.

Afrika pazarında büyüme serisi

Eylül ayında Türkiye’nin demir-çelik ihracatında ilk sıradaki ülke 205,5 milyon dolar ile Almanya oldu. Bu ülkeyi, 156,2 milyon dolar ile Romanya, 118,6 milyon dolar ile İsrail izledi.

İlk 10 ihracat pazarı içinde Yemen’e yapılan ihracattaki yüzde 101’lik, Mısır’a yüzde 39’luk artış dikkat çekti. ADMİB’in ihracatında ise Romanya’nın 19,1 milyon ile ilk sırada olduğu görüldü. Bu ülkeyi 17,8 milyon dolarla Cezayir ve 17,3 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 10 pazar içinde Fas’a yüzde 270’lik, Cezayir’e yüzde 100’lük artışlar kaydedildi. Eylül ayına ilişkin ihracat rakamlarını değerlendiren ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, “Eylül ayında demir çelik sektörlerimizdeki miktar ve değer kaybı devam etti.

Demir-çelik sektörlerimizde Türkiye genelinde miktarda yüzde 17, değerde yüzde 19’luk düşüş gerçekleşti. ADMİB özelinde ise miktarda yüzde 36, değerde yüzde 32’lik kaybımız var. Sektörümüzdeki talep daralması devam ediyor. Aynı zamanda sektör özelinde dünyada korumacılık önlemleri ve devlet destekli yatırımlar da artıyor. Maalesef sektör ihracatımızdaki olumsuz süreç bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.

Biz de bu koşullarda alternatif pazarlara odaklanarak kayıplarımızı telafi etmeye odaklandık. Özellikle Afrika pazarında başta Cezayir, Mısır olmak üzere büyüme ivmesi yakaladık. Amacımız maksimum ihracatla bu olumsuz süreci olabildiğince telafi etmek. Talebin canlanmasıyla beraber dünya ticaretinden aldığımız payı daha da yukarılara çekmeye çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.