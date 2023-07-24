Ahmet Çetin: Bölgenin gelişimi adına çalışıyoruz

Belma A. ÖZGEN

Bölgenin bir üretim üssü olduğunu belirten Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin, bölgede ilaçtan kozmetiğe, tekstilden makine imalatına kadar birçok sektörün yer aldığını belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi 2022 yılı verilerinde Türkiye’nin ihracatına katkıda bulunan 41 firmanın yer aldığını belirten Çetin, “Aralarında kendi sektörlerinin lideri olan birçok firma bulunuyor. Odamızda da firmalarımızın gelişimi ve bölgemize desteklerinin artması adına birbirinden değerli adımlar atılıyor.

İhracat alanında üyelerimize sunduğumuz hedef pazar ve hedef müşteri araştırması raporlarımız ile doğru yönlendirmeleri kendilerine iletiyoruz. Önümüzdeki dönemde hedeflerimiz arasında Yeşil Dönüşüm ve Karbon Ayak İzi alanında örnek Oda olmak yer alıyor. Avrupa’nın da büyük önem verdiği bu konuda çeşitli projelerle girişimlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

“İhracat yapmayan kalmasın”

İhracatın kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Ahmet Çetin, “Üyelerimizin, global pazarlara açılması, ülkemiz ekonomisine katkı sağlaması, katma değerli ürünler üretmesi en büyük arzularımızdan bir tanesi.

Bizler de bu kapsamda ihracat birimimizde çalışan personel sayımız artırdık. İhracat yapmayan üyemiz kalmasın istiyoruz. İhracata başlamış olan üyelerimizin ise rekabet gücünün artması, kurumsal yapılarının güçlenmesi adına yine desteklerimiz devam ediyor” dedi.

“Teknik üniversitenin temellerini atmak istiyoruz”

Odanın üniversite hedefi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Çetin, “Oda olarak önümüze önemli hedefler koyduk ve bunları başarmak adına ne gerekiyorsa yapacağız. Hedeflere ulaşmak için adımlarımızı doğru şekilde atacağız. Odamızda sanayi kenti olan bölgemize 4 yıllık bir teknik üniversitenin temellerini atmak istiyoruz. Ve ben eminim ki önümüzdeki 4 yıl içerisinde de bunu başarmış olacağız” şeklinde konuştu.