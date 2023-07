Akaryakıt zamları lojistikte maliyetleri zorluyor

Takip Et

Fakat biz nihai kullanıcılar olarak zamlardan dolayı ortaya çıkacak olan maliyeti omuzlamak durumundayız” dedi. Yaklaşık 1 yıldır devam eden tarım koridoru anlaşmasına da değinen Öztürk, kararın Karadeniz’de ticarete ve yolcu güvenliğine olumsuz yansıyacağını söyledi.

“Anlaşmanın uzamasını arzu ediyoruz”

Öztürk, “Tahıl koridoru anlaşmasının uzamasını arzu ediyoruz. Tahıl fiyatlarında yüzde 8-10’ları bulan bir artış söz konusu oldu. Başka bir konu ile de karşı karşıya kaldık.

Rusya ve Ukrayna karşı ülkenin limanlarına gidecek her hangi bir geminin askeri bir gemi sayılacağı ve vurulacağı ile ilgili görüşler söylendi ve bu da tabi Karadeniz’in güvenliği ile ilgili bir takım tartışmalara sebep oldu. Ticaretin Karadeniz’de durmasının, yük ve yolcu gemilerinin güvenli seyirinden navlun fiyatlarına kadar olumsuz sonuçlarını yaşayacağız. Umarız yeni bir anlaşma zemini olur, 1,5 yıldır devam savaş son bulur” dedi.

“Alsancak Limanı eski günlerini arar hale geldi”

Türkiye Varlık Fonu’ndaki Alsancak Limanı’nın satılacağına dair haberlerin gündemde önemli yer tuttuğuna da değinen Öztürk, İzmir’in 16 limanı ile bir liman kenti olduğunu ve Türkiye’deki konteyner hareketlerinin yüzde 15’ini gerçekleştirdiğini ifade ederek, “İzmir’den 220 destinasyona direkt bağlantı var. İzmir limanının kapasitesi 1 milyon TEU, Nemrut Körfezi’ndeki Aliağa limanlarımız ile birlikte 4 milyon 250 bin ton kapasite var.

İzmir Limanı şu an günümüzdeki rıhtım uzunluğu ve geri saha büyüklüğü açısından Ege’nin 1.Türkiye’nin ise 2. konumunda. Her türlü yüke yolcuya araca hizmet edebilen bir liman, sadece bir konuda ihtisaslaşmış bir liman değil. Birçok limanın tarifesi İzmir Limanı tarifesine göre ayarlanır. İzmir Limanı maalesef eski günlerini arar hale gelmiştir, her geçen gün kan kaybediyor, böyle giderse 1 sene sonra da kan kaybedecek.