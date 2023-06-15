AKİB, Üye Ziyaretleri Projesi Başlattı

AKİB Genel Sekreterliği, üye firmaların vizyonunu ihracat dünyası ile paylaşmaya yönelik çalışmada ilk ziyareti Mersin merkezli Aves Enerji Yağ Gıda San. A.Ş.’ye gerçekleştirdi. AKİB çatısı altındaki Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’ne (AHBİB) bağlı firmanın Satış ve Pazarlama Direktörü Burak Eryasun ile bir araya gelen AKİB Genel Sekreterliği, projenin hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Aves, 30 yılı aşkın süredir Türkiye ekonomisine güç veriyor”

Aves Enerji Yağ Gıda San. A.Ş.’nin faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunan Burak Eryasun, uluslararası emtia ticaretinde 30 yılı aşkın deneyimi ve dünya üzerindeki şirketleri aracılığıyla Türkiye’nin ham ayçiçek yağı tedarikinde ve üretiminde büyük pay sahiplerinden olan AVES’in, bitkisel yağların üretimi ve uluslararası ticareti, yem sektörü hammadde tedariki biyodizel üretimi, bitkisel yağ depolama, gayrimenkul sektörü, açık deniz gemi yükleme ve boşaltma platformunda “SAVKA” ile faaliyet gösterdiğini belirtti.

Eryasun, 2023 yılında Şırnak’ın Silopi ilçesinde kurulumunu tamamladığı yer fıstığı işleme tesisi ile yeni bir sektöre giriş yaptıklarını da ifade etti. Türkiye’nin en büyük tam entegre yağlı tohum ve biyodizel tesisinde yıllık 1 milyon ton üretim gerçekleştirdiklerini belirten Burak Eryasun, Safya markası ile günden güne ihracat pazarını çeşitlendirdiklerini belirtti.

Aves olarak ilk başvuruda direkt olarak Turquality üst programına alınmanın gururunu yaşamakla beraber global marka olma yolundaki hedeflerine adım adım yaklaşan Aves’in; paketli ayçiçek yağı dışında ihracatta mısır yağı, aspir yağı, dökme yağ, ayçiçeği çekirdeği fraksiyonları ve soya fasulyesi tohumu fraksiyonları ile ürün çeşitliliği oluşturduklarını belirtti. Eryasun, bitkisel tohumların üretimi sırasında oluşan fatty asit, nört yağ ve küspe gibi yarı mamuller ile atık yağ geri kazanımından üretilmiş biyodizel ihraç ettiklerini de sözlerine ekledi.