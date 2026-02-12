Google Haberler

AKİB’den Ankara’ya destek çağrısı: Irak pazarında daralma alarmı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri, yılın ilk ayında 1,41 milyar dolarlık ihracata imza atarken yaş meyve sebzede yüzde 46, hazır giyimde yüzde 20 artış sağladı. AKİB Koordinatör Başkanı Veysel Memiş, Irak pazarındaki daralmaya dikkat çekerek diplomatik destek çağrısı yaptı, AB’nin MERCOSUR ve Hindistan ile yaptığı STA’ların Türkiye için risk oluşturduğunu vurguladı.

Küresel ticarette jeopolitik risklerin arttığı, koruma­cılık eğilimlerinin kalıcı hale geldiği ve rekabet koşulları­nın sertleştiği 2025 yılında 16,8 milyar dolarlık ihracat başarısı­na imza atan Akdeniz İhracat­çı Birlikleri (AKİB), 2026 yılına da 1,41 milyar dolarla başlangıç yaptı.

AKİB Koordinatör Başka­nı Veysel Memiş, yılın ilk ayında yaş meyve sebze ve hazır giyim sektörlerinde belirgin bir ivme yakaladıklarını belirterek, Fas, Gürcistan, Hollanda, Polonya ve Rusya pazarlarında yüzde 334’e varan ihracat artışları sağlandığı­nı açıkladı.

“Irak pazarındaki uygulama farklılıkları ihracatı düşürdü”

Irak’ta yaşanan iç siyasi ve ida­ri sorunların Türkiye’nin bu ülke­ye ihracatında ocak ayında yüz­de 8,4 daralmaya neden olduğunu açıklayan Başkan Veysel Memiş, “AKİB geneli olarak Irak’a ihra­catımız bu dönemde yüzde 5 da­ralırken hububat, bakliyat sek­töründeki daralma ise yüzde 63’ü buldu.

Bu düşüşün devam etmesinden endişeliyiz.” dedi. Irak merkezi yönetimi ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki uygulama farklılıkla­rının, ticareti doğrudan olumsuz etkilediğine dikkat çeken Veysel Memiş, “Sorunun çözümü yalnız­ca ihracatçıların çabasıyla müm­kün görünmemektedir. Devletler arası düzeyde güçlü bir diploma­tik müdahaleye ihtiyaç var. Cum­hurbaşkanımız Sayın Recep Tay­yip Erdoğan’ın liderliğinde, Irak ile yürütülen üst düzey temaslar­da bu konunun öncelikli gündem maddesi haline gelmesini bekli­yoruz.” diye konuştu.

“STA’lar ciddi riskler barındırıyor”

Bölgesel ihracatta ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6’lık sınırlı bir gerileme ya­şandığını ifade eden Başkan Vey­sel Memiş, “İhracatçılarımız ar­tan işçilik, enerji, hammadde ve işletme maliyetleriyle mücade­le ederken, küresel pazarlarda da koşullar ağırlaşıyor. Jeopolitik belirsizlikler, ticarette korumacı duvarlar ve zorlaşan pazara giriş şartları rekabet gücümüzü bas­kılıyor.” değerlendirmesinde bu­lundu.

Özellikle Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan Avru­pa Birliği’nin yeni ticaret anlaş­malarına işaret eden Başkan Me­miş, AB’nin MERCOSUR (Güney Amerika Ortak Pazarı) ülkeleri ve Hindistan ile imzaladığı ser­best ticaret anlaşmalarının, orta ve uzun vadede Türkiye açısın­dan ciddi riskler barındırdığını ifade etti.

Bu anlaşmaların yalnızca AB pazarında pay kaybına yol aç­mayacağını, aynı zamanda Hin­distan ve Güney Amerika men­şeli ürünlerin AB üzerinden Türkiye’ye gümrüksüz girişinin önünü açacağını da belirten Me­miş, “Hazır giyimden otomotive, mücevherden makineye kadar birçok stratejik sektörümüz bu süreçten olumsuz etkilenebilir. Dolayısıyla Türkiye’nin de tica­ri diplomasi hamlelerini hızlan­dırması gerekiyor. Gümrük Birli­ği’nin güncellenmesi başta olmak üzere, benzer nitelikte iş birlikle­rinin hayata geçirilmesini bekli­yoruz.” dedi.

“100 milyar TL’lik finansman paketi sanayi için kritik destek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imalat sa­nayisine yönelik açıklanan 100 milyar liralık uygun koşullu fi­nansman paketini değerlendiren AKİB Koordinatör Başkanı Vey­sel Memiş, uzun vadeli ve KGF destekli yapının üretim ve istih­dam açısından önemli olduğunu söyledi. Memiş, finansmana eri­şimin güçlenmesinin firmaların rekabet gücünü koruyacağını ve ihracat odaklı dönüşüme katkı sağlayacağını belirtti.

“Fas pazarı ocak ayının yıldızı oldu”

Ocakta Irak 118,7 milyon dolar­la ilk sırada yer aldı. Rusya 94,4 milyon dolarla ikinci, ABD 88,4 milyon dolarla üçüncü oldu. AB ülkeleri üst sıralardaki yerini ko­rurken, Fas’a ihracat yüzde 334 artışla 69,2 milyon dolara çıktı. Polonya ve Gürcistan’da da güçlü artış kaydedildi.

Kaynak: DÜNYA - MERSİN
