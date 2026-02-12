AKİB’den Ankara’ya destek çağrısı: Irak pazarında daralma alarmı

Küresel ticarette jeopolitik risklerin arttığı, koruma­cılık eğilimlerinin kalıcı hale geldiği ve rekabet koşulları­nın sertleştiği 2025 yılında 16,8 milyar dolarlık ihracat başarısı­na imza atan Akdeniz İhracat­çı Birlikleri (AKİB), 2026 yılına da 1,41 milyar dolarla başlangıç yaptı.

AKİB Koordinatör Başka­nı Veysel Memiş, yılın ilk ayında yaş meyve sebze ve hazır giyim sektörlerinde belirgin bir ivme yakaladıklarını belirterek, Fas, Gürcistan, Hollanda, Polonya ve Rusya pazarlarında yüzde 334’e varan ihracat artışları sağlandığı­nı açıkladı.

“Irak pazarındaki uygulama farklılıkları ihracatı düşürdü”

Irak’ta yaşanan iç siyasi ve ida­ri sorunların Türkiye’nin bu ülke­ye ihracatında ocak ayında yüz­de 8,4 daralmaya neden olduğunu açıklayan Başkan Veysel Memiş, “AKİB geneli olarak Irak’a ihra­catımız bu dönemde yüzde 5 da­ralırken hububat, bakliyat sek­töründeki daralma ise yüzde 63’ü buldu.

Bu düşüşün devam etmesinden endişeliyiz.” dedi. Irak merkezi yönetimi ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki uygulama farklılıkla­rının, ticareti doğrudan olumsuz etkilediğine dikkat çeken Veysel Memiş, “Sorunun çözümü yalnız­ca ihracatçıların çabasıyla müm­kün görünmemektedir. Devletler arası düzeyde güçlü bir diploma­tik müdahaleye ihtiyaç var. Cum­hurbaşkanımız Sayın Recep Tay­yip Erdoğan’ın liderliğinde, Irak ile yürütülen üst düzey temaslar­da bu konunun öncelikli gündem maddesi haline gelmesini bekli­yoruz.” diye konuştu.

“STA’lar ciddi riskler barındırıyor”

Bölgesel ihracatta ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6’lık sınırlı bir gerileme ya­şandığını ifade eden Başkan Vey­sel Memiş, “İhracatçılarımız ar­tan işçilik, enerji, hammadde ve işletme maliyetleriyle mücade­le ederken, küresel pazarlarda da koşullar ağırlaşıyor. Jeopolitik belirsizlikler, ticarette korumacı duvarlar ve zorlaşan pazara giriş şartları rekabet gücümüzü bas­kılıyor.” değerlendirmesinde bu­lundu.

Özellikle Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan Avru­pa Birliği’nin yeni ticaret anlaş­malarına işaret eden Başkan Me­miş, AB’nin MERCOSUR (Güney Amerika Ortak Pazarı) ülkeleri ve Hindistan ile imzaladığı ser­best ticaret anlaşmalarının, orta ve uzun vadede Türkiye açısın­dan ciddi riskler barındırdığını ifade etti.

Bu anlaşmaların yalnızca AB pazarında pay kaybına yol aç­mayacağını, aynı zamanda Hin­distan ve Güney Amerika men­şeli ürünlerin AB üzerinden Türkiye’ye gümrüksüz girişinin önünü açacağını da belirten Me­miş, “Hazır giyimden otomotive, mücevherden makineye kadar birçok stratejik sektörümüz bu süreçten olumsuz etkilenebilir. Dolayısıyla Türkiye’nin de tica­ri diplomasi hamlelerini hızlan­dırması gerekiyor. Gümrük Birli­ği’nin güncellenmesi başta olmak üzere, benzer nitelikte iş birlikle­rinin hayata geçirilmesini bekli­yoruz.” dedi.

“100 milyar TL’lik finansman paketi sanayi için kritik destek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imalat sa­nayisine yönelik açıklanan 100 milyar liralık uygun koşullu fi­nansman paketini değerlendiren AKİB Koordinatör Başkanı Vey­sel Memiş, uzun vadeli ve KGF destekli yapının üretim ve istih­dam açısından önemli olduğunu söyledi. Memiş, finansmana eri­şimin güçlenmesinin firmaların rekabet gücünü koruyacağını ve ihracat odaklı dönüşüme katkı sağlayacağını belirtti.

“Fas pazarı ocak ayının yıldızı oldu”

Ocakta Irak 118,7 milyon dolar­la ilk sırada yer aldı. Rusya 94,4 milyon dolarla ikinci, ABD 88,4 milyon dolarla üçüncü oldu. AB ülkeleri üst sıralardaki yerini ko­rurken, Fas’a ihracat yüzde 334 artışla 69,2 milyon dolara çıktı. Polonya ve Gürcistan’da da güçlü artış kaydedildi.