AKOB'dan depremzedelere sanat ve müzik bursu

Burcu KAYA

AKOB Yönetim Kurulu Başkanı Demet Şaman Tarlakazan Türkiye’yi derin acı ve kedere boğan, kelimelerin yetersiz kaldığı deprem felaketinin yaşandığını ifade ederek, AKOB olarak depremzedelere her bir koldan yaraları sarmaya maddi manevi şifa olmaya çalıştıklarını, insanlık tarihinin büyük yıkımlarda, acılarda sanatın iyileştirici yönünden güç aldığını kaydetti.

Deprem özelinde faaliyet alanına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin konuşan Tarlakazan, AKOB olarak 2018 yılından bu yana gönüllü üyelerinden oluşan Komiteyle AKOB Burs Fonu projesini yürüttüklerini, finansal desteğe ihtiyacı olan sanat ve müzik ile ilgilenen öğrencilere çeşitli kategorilerde burs verdiklerini ve bu proje kapsamında depremden etkilenen konservatuvar öğrencisi bir kız çocuğuna destek bursu ve aylık eğitim bursu sağladıklarını ifade etti.

Tarlakazan, “Önümüzdeki süreçte ‘Yardım Konseri’ projemizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Elde edilecek tüm gelir depremzedelere teslim edilecektir. Konser için dünya yıldızı keman sanatçımız Veriko Tchumburidze gönüllü olarak teklifte bulundu. Şartların uygunluğu sağlandıktan sonra konser tarihini netleştireceğiz. Ayrıca ilerleyen süreçte bölgede, yerinde organize edeceğimiz sanat etkinlikleri konusunda çalışmalar içinde olacağız.

Mersin Kent Konseyi (MKK) Başkanı Ayferi Tuğcu nezdinde, MKK’in etkin ilişki ağı ve her zaman güven duyduğumuz koordinasyonunda kentimizde bulunan depremzedeler için, üyelerimizde destek oldu. Tespit edilen ihtiyaçlar MKK’nın koordinasyonunda karşılandı. Bunun dışında etkin, hızlı ve güvenilir olarak yardımların ulaşabilmesi için organize kurumlara üyelerimizi yönlendirdik ve yönlendiriyoruz” açıklamalarında bulundu.