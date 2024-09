Antalya’nın tarım ürünleri ‘FoodFest’ ile dünyaya açılıyor

Takip Et

Mehmet H. GÜLEL

Antalya yerel lezzetlerini dün­ya ile buluşturmayı hedefleyen yapılan festival, Alanya’nın Ko­naklı Mahallesi’ndeki bir avoka­do bahçesinde gerçekleştirilen hasatla başladı.

Antalya Büyük­şehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başka­nı Osman Tarık Özçelik, Büyük­şehir Belediye Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hil­mi Sevilgen ve CHP Alanya İl­çe Başkanı Bülent Kandemir ka­tıldı.

Ayrıca Antalya Valisi Hu­lusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Sert, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ilçe belediye başkanları yanı sıra çok sayıda STK ve katılımcı da yer aldı.

38 tropikal meyve yetiştiriliyor

Festivalin geleneksel ve mo­dern mutfak anlayışlarını har­manlayarak, ziyaretçilere lez­zet deneyimi sunduklarını kay­deden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Bö­cek, “Alanya’nın verimli top­raklarında 38 tropikal meyve yetiştiriliyor. 20’sinin üretim adaptasyonu sağlanmış şekilde üretimi yapılıyor. Turizm ve ta­rım birbirinden ayrılamaz. Ye­relden kalkınma, en önemli pro­jelerimizden. Üreticilerimizin her zaman yanındayız. Her il­çemizin coğrafi konumuna göre farklı ürünlerin yetiştirilmesine katkı sağlıyoruz” dedi.

“Türkiye’nin misafir odası”

Antalya Valisi Hulusi Şahin Türk kültüründe misafirin çok önemli bir yeri olduğunu belir­terek, “Bizler en güzel odamızı misafirlerimize ayıran bir mil­letiz. Türkiye’nin misafir odası Antalya’dır. Dünyanın en zen­gin mutfaklarından biri Türk mutfağıdır. Türkiye’nin misa­fir odasında Türkiye’nin sof­rasını Antalya’da kuruyoruz” diye konuştu. Festivalde Tür­kiye’den ve dünyadan ünlü şef­lerin katıldığı etkinliklerle An­talya mutfağı tanıtıldı.

“Gastronominin başkenti olmalıyız”

Büyükşehir Belediyesi Baş­kan Vekili Osman Sert ise tarı­mın başkenti Antalya’nın örtü altı tarımda ülke üretiminin ya­rısını karşıladığına dikkat çeke­rek, şunları söyledi:

“Antalya’mız yerel mahsulle­ri, eşsiz lezzetleri, zengin gastro­nomisi ve tescil edilmiş 18 coğ­rafi işaretli ürünleriyle turizm, tarım ve ekonomi için büyük de­ğer yaratmaktadır. Antalya’mı­zın her zeytin dalı, her narenciye ağacı, her coğrafi işaretli ürünü, milletimizin gücünü ve medeni­yetimizin köklü yapısını simge­ler. Antalya’nın mutfağını des­teklemek, sadece bu kenti değil, tüm ülkemizi güçlendirmektir. Antalya sadece Türkiye’nin de­ğil, dünyanın gastronomi baş­kenti olmaya aday bir şehirdir.”