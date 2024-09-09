Antalya’nın tarım ürünleri ‘FoodFest’ ile dünyaya açılıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi himayesinde bu yıl 3’üncü kez Karaalioğlu Parkı’nda düzenlenen FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali, Alanya'da avokado ve mango hasadıyla başladı. Bu yılki tema tropikal meyveler oldu.
Mehmet H. GÜLEL
Antalya yerel lezzetlerini dünya ile buluşturmayı hedefleyen yapılan festival, Alanya’nın Konaklı Mahallesi’ndeki bir avokado bahçesinde gerçekleştirilen hasatla başladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen ve CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir katıldı.
Ayrıca Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Sert, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ilçe belediye başkanları yanı sıra çok sayıda STK ve katılımcı da yer aldı.
38 tropikal meyve yetiştiriliyor
Festivalin geleneksel ve modern mutfak anlayışlarını harmanlayarak, ziyaretçilere lezzet deneyimi sunduklarını kaydeden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Alanya’nın verimli topraklarında 38 tropikal meyve yetiştiriliyor. 20’sinin üretim adaptasyonu sağlanmış şekilde üretimi yapılıyor. Turizm ve tarım birbirinden ayrılamaz. Yerelden kalkınma, en önemli projelerimizden. Üreticilerimizin her zaman yanındayız. Her ilçemizin coğrafi konumuna göre farklı ürünlerin yetiştirilmesine katkı sağlıyoruz” dedi.
“Türkiye’nin misafir odası”
Antalya Valisi Hulusi Şahin Türk kültüründe misafirin çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, “Bizler en güzel odamızı misafirlerimize ayıran bir milletiz. Türkiye’nin misafir odası Antalya’dır. Dünyanın en zengin mutfaklarından biri Türk mutfağıdır. Türkiye’nin misafir odasında Türkiye’nin sofrasını Antalya’da kuruyoruz” diye konuştu. Festivalde Türkiye’den ve dünyadan ünlü şeflerin katıldığı etkinliklerle Antalya mutfağı tanıtıldı.
“Gastronominin başkenti olmalıyız”
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Sert ise tarımın başkenti Antalya’nın örtü altı tarımda ülke üretiminin yarısını karşıladığına dikkat çekerek, şunları söyledi:
“Antalya’mız yerel mahsulleri, eşsiz lezzetleri, zengin gastronomisi ve tescil edilmiş 18 coğrafi işaretli ürünleriyle turizm, tarım ve ekonomi için büyük değer yaratmaktadır. Antalya’mızın her zeytin dalı, her narenciye ağacı, her coğrafi işaretli ürünü, milletimizin gücünü ve medeniyetimizin köklü yapısını simgeler. Antalya’nın mutfağını desteklemek, sadece bu kenti değil, tüm ülkemizi güçlendirmektir. Antalya sadece Türkiye’nin değil, dünyanın gastronomi başkenti olmaya aday bir şehirdir.”