Avokado ve kekik üreticisini sevindirdi

Türkiye'de 2022'de bitkisel üretim bir önceki yıla göre avokadoda yüzde 342,5 artarak 40 bin 181 tona, kekikte yüzde 109,5 artışla 44 bin 358 tona ulaşırken yer fıstığı üretimi yüzde 20,4 azalarak 186 bin 340 tona, portakal üretimi de yüzde 24,1 azalışla 1 milyon 322 bin tona geriledi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, bitkisel ürün grupları içinde en fazla üretim artışı geçen yıl 2021 yılına kıyasla yüzde 14,6 ile tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde gerçekleşti. Bu ürün gruplarında üretim miktarı 70 milyon 204 bin 451 tona ulaştı.

Tahıllarda öne çıkan ürünlere bakıldığında, arpa üretimi yüzde 47,8 artarak 8 milyon 500 bin tona, çavdar üretimi yüzde 36,5 yükselerek 273 bin tona ve mısır üretimi yüzde 25,9 artışla 8 milyon 500 bin tona çıktı. Çeltik üretiminde ise yüzde 5 düşüşle 950 bin tonluk üretim kaydedildi.

Patates üretimi 2022'de yıllık bazda yüzde 2 artış gösterdi. Geçen yıl 5,2 milyon ton patates üretildi. Kırmızı mercimekte yüzde 75,4 artış gözlendi ve 400 bin ton üretim kayıtlara geçti. Kuru fasulye üretimi yüzde 11,5'lik azalışla 270 bin tona gerilerken nohut üretimi yüzde 22,1 yükselerek 580 bin tona ulaştı.

Yağlı tohumlarda yer fıstığı üretimi yüzde 20,4 azalarak 186 bin 340 tona, soya üretimi de yüzde 14,8 azalışla 155 bin tona düştü.

Antep fıstığı üretimi katlandı

Bu dönemde ön plana çıkan ürünlerden Antep fıstığında üretim yüzde 100,5 artarak 239 bin 289 tona, zeytin üretimi de yüzde 71,2 artışla 2 milyon 976 bin tona yükseldi.

Avokado üretimi 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 342,5 yükselerek 40 bin 181 tona ulaştı. Muz üretimi yüzde 12,9 artış göstererek 997 bin 244 tona, incir üretimi yüzde 9,4 artışla 350 bin tona ulaştı.

Baharat bitkilerinden kekik üretimindeki artış da dikkati çekti. Kekik üretimi bu dönemde yüzde 109,5 yükselerek 44 bin 358 ton oldu. Çörek otundaki artış yüzde 56,8'i bulurken 10 bin 89 tonluk üretim kaydedildi.

Parfümeri ve eczacılık alanlarında kullanılan lavanta üretiminde de bu dönem artış gerçekleşti. Lavanta üretimi yüzde 26,4 aratarak 7 bin 722 tonu buldu. Haşhaş üretimi ise yüzde 41,8 düşerek 12 bin 240 tona geriledi.

Portakal, limon ve greyfurt üretimi düştü, mandalina arttı

Turunçgillerden portakal üretimi bu dönemde yüzde 24,1 azalarak 1 milyon 322 bin tona düştü. Limon ve greyfurt üretimindeki gerileme de kayıtlara yansıdı. Limon üretimi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,6 azalarak 1 milyon 323 bin tona, greyfurt üretimi yüzde 20,5 azalışla 198 bin tona geriledi.

Mandalina üretimi ise yüzde 2,5 artarak 1 milyon 865 bin tona çıktı.

Soğan üretiminde düşüş

Yumru ve kök sebzelerden kuru soğanın üretimi yüzde 6 azalışla 2 milyon 350 bin tona gerilerken kuru sarımsak üretimi yüzde 5,9 artışla 140 bin 464 tona ulaştı.

Kırmızı pancar üretimi yüzde 125,4 arttı. Bu dönemde 23 bin 543 ton kırmızı pancar üretildi.

Domates üretimi yüzde 0,7 düşüşle 13 milyon olarak gerçekleşti. Hıyar üretimi ise yüzde 2,6 artarak 1 milyon 938 bin 545 tona çıktı.

Karpuz ve kavun üretimi de sırasıyla yüzde 3,1 ve 2,1 azaldı. Karpuz üretimi 2022'de 3 milyon 394 bin 783 ton, kavun üretimi 1 milyon 587 bin 230 ton olarak kayıtlara geçti.