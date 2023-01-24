Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı İstanbul'da başladı

MOSFED tarafından Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Mos Fuarcılık AŞ iş birliğiyle gerçekleştirilen IIFF-İstanbul Mobilya Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) eş zamanlı olarak kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Bu yıl 28 salonda binden fazla katılımcı firma ve 3 binin üzerinde markaya ev sahipliği yapacak fuar, 200 bin metrekarelik alana ulaştı.

Dünya mobilya sektörünün en önemli buluşmaları arasında yer alan, alanında Avrupa'nın en büyüğü olan ve 140 binden fazla ziyaretçi hedefleyen İstanbul Mobilya Fuarı, 29 Ocak'ta sona erecek.

200 ülkeye ihracat

Açıklamada, fuarın açılışındaki konuşmasına yer verilen Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, mobilya sanayisinin ihracatıyla dış ticaret fazlası veren önemli sektörlerden olduğunu belirterek, sektörün 4 milyar doların üzerindeki ihracatıyla cari açığı azalttığını kaydetti.

Turagay, "Sektör, önüne koyduğu hedeflerle dünyada ihracatta ilk 5'e girmeye aday. Özellikle üretim, tasarım başarısıyla 200 ülkeye ihracat yapıyor. İhracat pazarlarını çeşitlendiren sektörümüzün geleceği çok parlak." ifadelerini kullandı.

Mobilya sektörünün önemli ihracat pazarları arasında olan AB'nin, dış satımdaki payının düşük olduğunu aktaran Turagay, AB ülkelerine ihracatı artıracak önemli projeleri devreye almaları gerektiğini bildirdi.

ABD pazarının potansiyeline değinen ve bu ülkeye ihracatı artırmak gerektiğini belirten Turagay, Türk mobilya sektörünün, İstanbul Mobilya Fuarı ile en büyük global buluşmalarından birine imza attığını, organizasyonun sektörün gelişmesine önemli katkı sunacağını ve büyük pazarlara ulaşmasını sağlayacağını kaydetti.

"Mobilya sektörü e-ihracata odaklanmalı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da İstanbul Mobilya Fuarı'nın 6 gün boyunca mobilya sektörünün önemli aktörlerini bir araya getireceğini bildirdi.

Mobilya sektörünün ekonomideki önemini herkesin bildiğini, Türkiye'nin hemen her bölgesinde 40 bine yakın üretici bulunduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, üretim ve ihracat verilerine illişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, geçen yıl mobilya ihracatında toplam 4,7 milyar dolarlık rakama ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, dünyanın ilk 5 ihracatçısı arasına girebilmek. Bunun için de dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilmeliyiz. İşte e-ticaret bunun en güzel örneği. 2026'ya kadar dünyada e-ticaret hacminin 5 trilyon doları geçmesi bekleniyor. Yani çok ciddi bir pazar sektörümüzü bekliyor. Ancak Türkiye'nin e-ihracattan aldığı pay çok düşük. Geçtiğimiz yıl Ticaret Bakanımız Mehmet Muş tarafından 'Yeni Nesil İhracat Destekleri' programı yayımlandı. Bu destek programı, finansmana erişimin bu denli zorlaştığı bir zamanda e-ihracatçımıza nefes aldıracak. Mobilya sektörümüzün de bu destek programını kullanarak sınır ötesindeki müşterilere odaklanmasını faydalı buluyorum."

"Dünyanın 4 ülkesinden biriyiz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise Avrupa'nın en büyük fuarını açtıklarını aktararak, "Bu fuar, o kadar büyük ki İstanbul'un iki önemli fuar merkezinde eş zamanlı düzenleniyor. Bu durum bize iki gerçeği gösteriyor. Birincisi, mobilya sektöründe yıllardan beri var olan potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirip çağın şartlarına uyarladık. İkincisi ise fuarcılık altyapımızı sektörlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklüğe eriştirmek artık zorunluluk haline geldi." ifadelerini kullandı.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektörünün son 10 yılda global pazarlarla rekabet ederek önemli bir mertebeye ulaştığını, en çok ihracat yapan ilk 8 ülkeden birisi olduklarını, en çok ürün çeşitliliğiyle üretim yapan ABD, Çin ve İtalya'nın ardından 4'üncü ülke konumuna yükseldiklerini bildirdi.

Şimdi gelecek 5 yıl için plan yaptıklarını, gelişmiş pazarlarda derinleşmek ve güçlü pazarlarda daha da gelişmek istediklerini ifade eden Güleç, etkinlikte 5 kıtadan, 7 bölgeden ve 100 farklı ülkeden alıcı ve profesyoneli ağırlayacaklarını, 100 ülkeden alım heyeti organize ettiklerini, toplam 200 bin metrekare fuar alanında alıcı ve profesyonelleri misafir edeceklerini aktardı.

Güleç, bu yılki ihracat hedeflerinin 6 milyar dolar olduğunu belirterek, mobilya sektörünü dijital olarak dünyaya açacak Heartmade Furniture (www.heartmadefurniture.com) platformunu kurduklarını, bu platform sayesinde mobilyacıların 365 gün dünyaya ulaşabileceğini bildirdi.