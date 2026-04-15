Bakan Bolat: İşlenmiş ihracatımızı yüzde 90’a çıkaracağız

Özlem SARSIN

İzmir Marble Doğaltaş ve Tekno­lojileri Fuarı 31. kez kapılarını açtı. Fuara Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı. Bakan Bolat, burada gerçekleştirdiği konuşmada, “Tür­kiye’nin zengin jeolojik yapısı saye­sinde dünyadaki en zengin doğal taş rezervlerine sahip ülkelerden biri ol­duğunu, enerji ve tabii kaynaklar ba­kanlığımızın yönetiminde, kontro­lünde bu zenginliklerin çevreye ve topluma duyarlı bir şekilde çıkarılıp üretim yoluyla ekonomiye kazandı­rılması, ihracat yoluyla da ülkemize yeni pazarlar ve döviz kazancı sağ­lanması çok önemlidir. 2025 yılın­da madencilik sektörü ihracatımız 6 milyar 400 milyon dolara ulaşmış­tır. Türkiye’nin geçen yılki toplam 273,3 milyar dolarlık mal ihracatın­dan yüzde 2,34 oranında pay almış­tır. Doğaltaş sektöründe ise 2,1 mil­yar dolarlık ihracatımız söz konusu­dur. Çin ve İtalya’dan sonra en fazla doğaltaş ihraç eden üçüncü ülke ko­numuna ulaştık” dedi.

“İşlenmiş ürün oranını artıracağız”

Dünyanın en büyük üç doğaltaş mermer fuarının Çin, İtalya ve Tür­kiye’de yapıldığını kaydeden Bolat, Türkiye ve İtalya’da birbirlerinin fu­arlarını desteklemekte iş birliği yap­tıklarını söyledi. Türkiye’nin dün­yadaki doğaltaş ihracatının yüzde 11,6’sını gerçekleştirdiğini belirten Bolat, “Uzun yıllar önce ‘mermeri­miz, granitimiz var ama blok olarak gidiyor, onu alanlar işliyor, 1’e 5, 1’e 6-7 değer katarak satıyorlar, esas ge­liri de onlar elde ediyor’ diyorduk. İşlenmiş doğaltaş mermer ve granit ihracatında yüzde 65’lik bir hacme ulaştık. Bunu yüzde 80’lere, 90’lara çıkaracağız. Bunun olabilmesi için teknolojiye, makineye ihtiyacımız var. Bu noktada da ülkemiz gelişti. Kesme makinelerini, işleme maki­nelerini üretiyoruz, ithalata ihtiyaç duymuyoruz” dedi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bo­lat, Marble İzmir Fuarı’nın simge­leşmiş bir fuar olarak dünyadaki sektör temsilcilerini bir araya geti­ren önemli bir buluşma noktası ha­line geldiğini söyledi. Bu yıl 100’den fazla ülkeden, 1000’e yakın katılım­cı firmanın yer aldığını belirten Bo­lat, 70 bin ziyaretçinin beklendiğini ifade etti.

“Küresel sarsıntılar ekonomiyi etkiliyor”

Dünyanın ciddi sarsıntılar geçirdi­ğine dikkat çeken Bakan Bolat, “Po­litik, diplomatik, ekonomi ve ticaret yönünden sıkıntılar yaşanıyor. Bir­çoğu bizim etrafımızda cereyan edi­yor. İran’daki savaş ile 1973-79 petrol krizi, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş aç­masının hepsinin toplamından daha büyük bir enerji arz ve fiyat krizini bir araya getiren çok önemli günler­den geçiyoruz. Pek çok ülke gübre, petrokimya ve petrol sıkıntısına düş­tü, arz problemi yaşıyor. Hükümeti­miz gerekli stoklamaları zamanın­da yaptığı için arz krizi yaşamadık.

Dünya piyasalarındaki enerji fiyatla­rındaki artışlar ve oynaklıklar karşı­sında vatandaşlarımızın ve üretimi­mizin etkilenmemesi için eşel mobil sistemi ile en az hasarla süreci yönet­meye gayret ettik. Bu sarsıntılar bü­tün dünyada enflasyonist etki mey­dana getirmeye başladı. ABD, AB ve diğer ülkeler de bunu gördü. Dünya ticaretinde geçen yılki artış hızının bir miktar gerisinde kalınabilir. Dün­ya Ticaret Örgütü’nün yüzde 1,9’luk bir tahmini var. Bu savaş ne kadar hızlı biterse normale dönüş de o ka­dar hızlı gerçekleşir” dedi.

“Sektör büyüyor, istihdam artıyor”

TÜMMER Başkanı Hanifi Şimşek de tüm dünyaya kapıları 31. kez aç­tıklarını belirterek, “Bugün dünya­da 2 milyar 80 milyar dolarlık ihra­cat var. Sektör büyüdü. Artık makine ihracatı yapıyoruz. Sektörümüzde 250 bin insan çalışıyor, 2 bin civa­rında ruhsat var, 8 bin 500 mermer atölyesi bulunuyor. Mısır taşların­dan kaynaklanan haksız rekabet ne­deniyle taban fiyat uygulaması geti­rildi” dedi.

“İhracatçıyangüçlü destek”

Ticaret Bakanlığı olarak bütçelerinin yüzde 60’ını mal ve hizmet ihracatçılarına destek olarak ayırdıklarını belirten Bolat, “Geçen yıl bu rakam 33 milyar liraydı, bu yıl 45 milyar lira olacak. Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızın desteğiyle yaklaşık 1 trilyon lira ihracat reeskont kredisi tahsis edildi. Bunun anlamı 250 milyar lira faiz sübvansiyon desteğidir. Eximbank 54 milyar dolar kredi açtı, yüzde 50 faiz desteği sağladı.

İGE 227 milyar lira kefalet

desteği verdi. İmalatçı ihracatçıların kurumlar vergisi yüzde 20’ye düşürüldü. Bugüne kadar 740 uluslararası rekabetçiliği geliştirme projesi yapıldı, bunun 32’si madencilik sektörüne tahsis edildi. Turquality kapsamında ‘ Land of Stone’ projesini destekliyoruz” dedi.

Doğaltaş sektöründe geçen yıl 17 sektörel ticaret ve alım heyeti düzenlediklerini belirten Bolat, bu yılın ilk üç ayında 4 heyet gerçekleştirildiğini, ayrıca 88 yurt dışı fuar katılımı ve 5 uluslararası fuar organizasyonunun desteklendiğini ifade etti.

“Marble İzmir dünya markası”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Marble Fuarı’nın dünyanın en büyük doğal taş buluşmalarından biri haline geldiğini belirterek, “Geçtiğimiz yıl fuarı 128 ülkeden 60 bini aşkın ziyaretçiyle tamamladık. Bu yıl Türkiye’nin 41 ilinden, 28 farklı ülkeden, 1000’e yakın katılımcıyla 150 bin metrekareyi aşan bir alanda yeniden buluşuyoruz. Türkiye, dünya doğal taş rezervlerinin yaklaşık üçte birine sahip. Bu potansiyelin doğru değerlendirilmesi ve katma değer yaratılması gerekiyor” dedi.

“170’ten fazla ülkeye ihracat”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ise organizasyonun sadece ticari değil, aynı zamanda Anadolu’nun binlerce yıllık birikimini dünyaya taşıyan bir vitrin olduğunu belirterek, “170’ten fazla ülkeye doğaltaş ihracatı gerçekleştiriyoruz. Dünya doğaltaş ihracatında ilk 3 içerisindeyiz. 63 milyar ton kaynağa sahibiz ve sektördeki gücümüzü her geçen gün pekiştiriyoruz” dedi.