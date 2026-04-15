Bakan Bolat: İşlenmiş ihracatımızı yüzde 90’a çıkaracağız
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Marble İzmir Fuarı’nda yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin doğaltaş ihracatında dünya sıralamasındaki güçlü konumuna dikkat çekerek, işlenmiş ürün oranını artırmaya yönelik hedeflerini paylaştı. Bolat, sektörde katma değeri yükseltmek amacıyla işlenmiş doğaltaş ihracatını yüzde 90’a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Özlem SARSIN
İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı 31. kez kapılarını açtı. Fuara Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı. Bakan Bolat, burada gerçekleştirdiği konuşmada, “Türkiye’nin zengin jeolojik yapısı sayesinde dünyadaki en zengin doğal taş rezervlerine sahip ülkelerden biri olduğunu, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığımızın yönetiminde, kontrolünde bu zenginliklerin çevreye ve topluma duyarlı bir şekilde çıkarılıp üretim yoluyla ekonomiye kazandırılması, ihracat yoluyla da ülkemize yeni pazarlar ve döviz kazancı sağlanması çok önemlidir. 2025 yılında madencilik sektörü ihracatımız 6 milyar 400 milyon dolara ulaşmıştır. Türkiye’nin geçen yılki toplam 273,3 milyar dolarlık mal ihracatından yüzde 2,34 oranında pay almıştır. Doğaltaş sektöründe ise 2,1 milyar dolarlık ihracatımız söz konusudur. Çin ve İtalya’dan sonra en fazla doğaltaş ihraç eden üçüncü ülke konumuna ulaştık” dedi.
“İşlenmiş ürün oranını artıracağız”
Dünyanın en büyük üç doğaltaş mermer fuarının Çin, İtalya ve Türkiye’de yapıldığını kaydeden Bolat, Türkiye ve İtalya’da birbirlerinin fuarlarını desteklemekte iş birliği yaptıklarını söyledi. Türkiye’nin dünyadaki doğaltaş ihracatının yüzde 11,6’sını gerçekleştirdiğini belirten Bolat, “Uzun yıllar önce ‘mermerimiz, granitimiz var ama blok olarak gidiyor, onu alanlar işliyor, 1’e 5, 1’e 6-7 değer katarak satıyorlar, esas geliri de onlar elde ediyor’ diyorduk. İşlenmiş doğaltaş mermer ve granit ihracatında yüzde 65’lik bir hacme ulaştık. Bunu yüzde 80’lere, 90’lara çıkaracağız. Bunun olabilmesi için teknolojiye, makineye ihtiyacımız var. Bu noktada da ülkemiz gelişti. Kesme makinelerini, işleme makinelerini üretiyoruz, ithalata ihtiyaç duymuyoruz” dedi.
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Marble İzmir Fuarı’nın simgeleşmiş bir fuar olarak dünyadaki sektör temsilcilerini bir araya getiren önemli bir buluşma noktası haline geldiğini söyledi. Bu yıl 100’den fazla ülkeden, 1000’e yakın katılımcı firmanın yer aldığını belirten Bolat, 70 bin ziyaretçinin beklendiğini ifade etti.
“Küresel sarsıntılar ekonomiyi etkiliyor”
Dünyanın ciddi sarsıntılar geçirdiğine dikkat çeken Bakan Bolat, “Politik, diplomatik, ekonomi ve ticaret yönünden sıkıntılar yaşanıyor. Birçoğu bizim etrafımızda cereyan ediyor. İran’daki savaş ile 1973-79 petrol krizi, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasının hepsinin toplamından daha büyük bir enerji arz ve fiyat krizini bir araya getiren çok önemli günlerden geçiyoruz. Pek çok ülke gübre, petrokimya ve petrol sıkıntısına düştü, arz problemi yaşıyor. Hükümetimiz gerekli stoklamaları zamanında yaptığı için arz krizi yaşamadık.
Dünya piyasalarındaki enerji fiyatlarındaki artışlar ve oynaklıklar karşısında vatandaşlarımızın ve üretimimizin etkilenmemesi için eşel mobil sistemi ile en az hasarla süreci yönetmeye gayret ettik. Bu sarsıntılar bütün dünyada enflasyonist etki meydana getirmeye başladı. ABD, AB ve diğer ülkeler de bunu gördü. Dünya ticaretinde geçen yılki artış hızının bir miktar gerisinde kalınabilir. Dünya Ticaret Örgütü’nün yüzde 1,9’luk bir tahmini var. Bu savaş ne kadar hızlı biterse normale dönüş de o kadar hızlı gerçekleşir” dedi.
“Sektör büyüyor, istihdam artıyor”
TÜMMER Başkanı Hanifi Şimşek de tüm dünyaya kapıları 31. kez açtıklarını belirterek, “Bugün dünyada 2 milyar 80 milyar dolarlık ihracat var. Sektör büyüdü. Artık makine ihracatı yapıyoruz. Sektörümüzde 250 bin insan çalışıyor, 2 bin civarında ruhsat var, 8 bin 500 mermer atölyesi bulunuyor. Mısır taşlarından kaynaklanan haksız rekabet nedeniyle taban fiyat uygulaması getirildi” dedi.
“İhracatçıyangüçlü destek”
Ticaret Bakanlığı olarak bütçelerinin yüzde 60’ını mal ve hizmet ihracatçılarına destek olarak ayırdıklarını belirten Bolat, “Geçen yıl bu rakam 33 milyar liraydı, bu yıl 45 milyar lira olacak. Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızın desteğiyle yaklaşık 1 trilyon lira ihracat reeskont kredisi tahsis edildi. Bunun anlamı 250 milyar lira faiz sübvansiyon desteğidir. Eximbank 54 milyar dolar kredi açtı, yüzde 50 faiz desteği sağladı.
İGE 227 milyar lira kefalet
desteği verdi. İmalatçı ihracatçıların kurumlar vergisi yüzde 20’ye düşürüldü. Bugüne kadar 740 uluslararası rekabetçiliği geliştirme projesi yapıldı, bunun 32’si madencilik sektörüne tahsis edildi. Turquality kapsamında ‘ Land of Stone’ projesini destekliyoruz” dedi.
Doğaltaş sektöründe geçen yıl 17 sektörel ticaret ve alım heyeti düzenlediklerini belirten Bolat, bu yılın ilk üç ayında 4 heyet gerçekleştirildiğini, ayrıca 88 yurt dışı fuar katılımı ve 5 uluslararası fuar organizasyonunun desteklendiğini ifade etti.
“Marble İzmir dünya markası”
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Marble Fuarı’nın dünyanın en büyük doğal taş buluşmalarından biri haline geldiğini belirterek, “Geçtiğimiz yıl fuarı 128 ülkeden 60 bini aşkın ziyaretçiyle tamamladık. Bu yıl Türkiye’nin 41 ilinden, 28 farklı ülkeden, 1000’e yakın katılımcıyla 150 bin metrekareyi aşan bir alanda yeniden buluşuyoruz. Türkiye, dünya doğal taş rezervlerinin yaklaşık üçte birine sahip. Bu potansiyelin doğru değerlendirilmesi ve katma değer yaratılması gerekiyor” dedi.
“170’ten fazla ülkeye ihracat”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ise organizasyonun sadece ticari değil, aynı zamanda Anadolu’nun binlerce yıllık birikimini dünyaya taşıyan bir vitrin olduğunu belirterek, “170’ten fazla ülkeye doğaltaş ihracatı gerçekleştiriyoruz. Dünya doğaltaş ihracatında ilk 3 içerisindeyiz. 63 milyar ton kaynağa sahibiz ve sektördeki gücümüzü her geçen gün pekiştiriyoruz” dedi.