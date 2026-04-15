VakıfBank Genel Müdürü Arslan: Özellikli sektörlere destek sürecek

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, VakıfBank’ın 72. kuruluş yıldönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, yeni dönemde selektif kredi anlayışı ile özellikli sektörlere olan desteği sürdüreceklerini belirtti.

VakıfBank, 72. yaşını kutlu­yor. 13 Nisan tarihinde Ha­liç Kongre Merkezi’nde düzenle­nen 72. yıl buluşması, bin 500’den fazla VakıfBanklı’nın katılımıyla gerçekleşti. Bankada 15 ve 20 yıl­dır görev yapan çalışanların pla­ketlerini aldığı programda, Va­kıfBank’ın değerleri ve ortak he­defler etrafında şekillenen birlik anlayışına dikkat çekildi.

Banka­dan yapılan açıklamada, “Vakıf kültüründen aldığı sorumlulukla hareket eden VakıfBank; üretimi destekleyen, yatırımı büyüten ve ekonomik gelişime katkı sağlayan çalışmalarıyla 72 yıllık birikimi­ni ileriye taşıyor. 1954 yılında ku­rulan ve bugün aktif büyüklüğü­ne göre Türkiye’nin ikinci büyük bankası olan VakıfBank, yaygın hizmet ağı ve geniş müşteri taba­nıyla Türkiye ekonomisinin ön­de gelen aktörleri arasında yer alı­yor. Sahip olduğu kurumsal dene­yim ve güçlü yapısıyla kalkınma sürecine katkı sağlamaya devam ediyor. Reel sektöre sunduğu fi­nansman imkânları, yenilikçi çö­zümleri ve dijitalleşme alanında­ki adımlarıyla VakıfBank, banka­cılık hizmetlerini daha etkin ve erişilebilir hale getiriyor” denildi.

Toplam aktifleri 5,3 trilyon lirayı aştı

Yapılan açıklamaya göre ban­kanın toplam aktifleri 5 trilyon 388 milyar TL iken toplam nak­di-gayri nakdi kredileri 3 trilyon 827 milyar TL, nakdi kredileri 2 trilyon 295 milyar TL düzeyin­de bulunuyor. Toplam öz kaynak tutarı 322,3 milyar TL’ye ulaşan bankanın çalışan sayısı 19 bin 147 iken 962 yurt içi şubesi ve 5 de yurt dışı şubesi bulunuyor. 9 Nisan 2026 tarihinde gerçekleş­tirilen Olağan Genel Kurul’da Va­kıfBank Genel Müdürlüğü göre­vini üstlenen Osman Arslan, ban­kanın 72. yılı dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, “Bizler üstlen­diğimiz görevleri bir sorumluluk olarak görüyoruz. VakıfBank’ta da bu anlayışla hareket ederek, bize emanet edilen bu kıymet­li yapıyı güçlendirmeye gayret göstereceğiz. Ülkemizin refahına katkı sunan, değer üreten bir ban­ka olarak yolumuza birlikte de­vam edeceğiz” dedi.

Yeni dönemde selektif kre­di anlayışı ile özellikli sektörle­re olan desteği sürdüreceklerini belirten Arslan, “72 yıldır olduğu gibi ülkemizin ekonomik kalkın­ması ve toplumsal refahın artma­sı için orta vadeli programımız doğrultusunda kesintisiz deste­ğimize devam edeceğiz. Selektif kredi anlayışımız gereği özellik­le cari açığın finansmanı konu­sunda sorumluluk üstlenen sek­törlere özel çözümler sunacağız. Üreticilerimize, istihdama kat­kı sunanlara ve ihracatçılarımı­za daha fazla destek olmak adı­na tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz” ifadelerini kullandı. Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “72. kuruluş yıl dönümümüz ve­silesiyle sizlerle aynı çatı altında bulunmak benim için ayrı bir an­lam taşıyor. VakıfBank’ın 72 yıl­lık yolculuğu, emekle ve güçlü bir kurum kültürüyle şekillendi. Bu büyük yapıyı bugünlere taşıyan, ülkemizin dört bir yanında görev yapan çalışanlarımızın katkısı­dır. Bugün ulaşılan güçlü tablo, ortak emeğin ve sorumluluk bi­lincinin bir sonucudur.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
