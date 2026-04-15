VakıfBank Genel Müdürü Arslan: Özellikli sektörlere destek sürecek

VakıfBank, 72. yaşını kutlu­yor. 13 Nisan tarihinde Ha­liç Kongre Merkezi’nde düzenle­nen 72. yıl buluşması, bin 500’den fazla VakıfBanklı’nın katılımıyla gerçekleşti. Bankada 15 ve 20 yıl­dır görev yapan çalışanların pla­ketlerini aldığı programda, Va­kıfBank’ın değerleri ve ortak he­defler etrafında şekillenen birlik anlayışına dikkat çekildi.

Banka­dan yapılan açıklamada, “Vakıf kültüründen aldığı sorumlulukla hareket eden VakıfBank; üretimi destekleyen, yatırımı büyüten ve ekonomik gelişime katkı sağlayan çalışmalarıyla 72 yıllık birikimi­ni ileriye taşıyor. 1954 yılında ku­rulan ve bugün aktif büyüklüğü­ne göre Türkiye’nin ikinci büyük bankası olan VakıfBank, yaygın hizmet ağı ve geniş müşteri taba­nıyla Türkiye ekonomisinin ön­de gelen aktörleri arasında yer alı­yor. Sahip olduğu kurumsal dene­yim ve güçlü yapısıyla kalkınma sürecine katkı sağlamaya devam ediyor. Reel sektöre sunduğu fi­nansman imkânları, yenilikçi çö­zümleri ve dijitalleşme alanında­ki adımlarıyla VakıfBank, banka­cılık hizmetlerini daha etkin ve erişilebilir hale getiriyor” denildi.

Toplam aktifleri 5,3 trilyon lirayı aştı

Yapılan açıklamaya göre ban­kanın toplam aktifleri 5 trilyon 388 milyar TL iken toplam nak­di-gayri nakdi kredileri 3 trilyon 827 milyar TL, nakdi kredileri 2 trilyon 295 milyar TL düzeyin­de bulunuyor. Toplam öz kaynak tutarı 322,3 milyar TL’ye ulaşan bankanın çalışan sayısı 19 bin 147 iken 962 yurt içi şubesi ve 5 de yurt dışı şubesi bulunuyor. 9 Nisan 2026 tarihinde gerçekleş­tirilen Olağan Genel Kurul’da Va­kıfBank Genel Müdürlüğü göre­vini üstlenen Osman Arslan, ban­kanın 72. yılı dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, “Bizler üstlen­diğimiz görevleri bir sorumluluk olarak görüyoruz. VakıfBank’ta da bu anlayışla hareket ederek, bize emanet edilen bu kıymet­li yapıyı güçlendirmeye gayret göstereceğiz. Ülkemizin refahına katkı sunan, değer üreten bir ban­ka olarak yolumuza birlikte de­vam edeceğiz” dedi.

Yeni dönemde selektif kre­di anlayışı ile özellikli sektörle­re olan desteği sürdüreceklerini belirten Arslan, “72 yıldır olduğu gibi ülkemizin ekonomik kalkın­ması ve toplumsal refahın artma­sı için orta vadeli programımız doğrultusunda kesintisiz deste­ğimize devam edeceğiz. Selektif kredi anlayışımız gereği özellik­le cari açığın finansmanı konu­sunda sorumluluk üstlenen sek­törlere özel çözümler sunacağız. Üreticilerimize, istihdama kat­kı sunanlara ve ihracatçılarımı­za daha fazla destek olmak adı­na tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz” ifadelerini kullandı. Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “72. kuruluş yıl dönümümüz ve­silesiyle sizlerle aynı çatı altında bulunmak benim için ayrı bir an­lam taşıyor. VakıfBank’ın 72 yıl­lık yolculuğu, emekle ve güçlü bir kurum kültürüyle şekillendi. Bu büyük yapıyı bugünlere taşıyan, ülkemizin dört bir yanında görev yapan çalışanlarımızın katkısı­dır. Bugün ulaşılan güçlü tablo, ortak emeğin ve sorumluluk bi­lincinin bir sonucudur.”