VakıfBank Genel Müdürü Arslan: Özellikli sektörlere destek sürecek
VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, VakıfBank’ın 72. kuruluş yıldönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, yeni dönemde selektif kredi anlayışı ile özellikli sektörlere olan desteği sürdüreceklerini belirtti.
VakıfBank, 72. yaşını kutluyor. 13 Nisan tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 72. yıl buluşması, bin 500’den fazla VakıfBanklı’nın katılımıyla gerçekleşti. Bankada 15 ve 20 yıldır görev yapan çalışanların plaketlerini aldığı programda, VakıfBank’ın değerleri ve ortak hedefler etrafında şekillenen birlik anlayışına dikkat çekildi.
Bankadan yapılan açıklamada, “Vakıf kültüründen aldığı sorumlulukla hareket eden VakıfBank; üretimi destekleyen, yatırımı büyüten ve ekonomik gelişime katkı sağlayan çalışmalarıyla 72 yıllık birikimini ileriye taşıyor. 1954 yılında kurulan ve bugün aktif büyüklüğüne göre Türkiye’nin ikinci büyük bankası olan VakıfBank, yaygın hizmet ağı ve geniş müşteri tabanıyla Türkiye ekonomisinin önde gelen aktörleri arasında yer alıyor. Sahip olduğu kurumsal deneyim ve güçlü yapısıyla kalkınma sürecine katkı sağlamaya devam ediyor. Reel sektöre sunduğu finansman imkânları, yenilikçi çözümleri ve dijitalleşme alanındaki adımlarıyla VakıfBank, bankacılık hizmetlerini daha etkin ve erişilebilir hale getiriyor” denildi.
Toplam aktifleri 5,3 trilyon lirayı aştı
Yapılan açıklamaya göre bankanın toplam aktifleri 5 trilyon 388 milyar TL iken toplam nakdi-gayri nakdi kredileri 3 trilyon 827 milyar TL, nakdi kredileri 2 trilyon 295 milyar TL düzeyinde bulunuyor. Toplam öz kaynak tutarı 322,3 milyar TL’ye ulaşan bankanın çalışan sayısı 19 bin 147 iken 962 yurt içi şubesi ve 5 de yurt dışı şubesi bulunuyor. 9 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da VakıfBank Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Osman Arslan, bankanın 72. yılı dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, “Bizler üstlendiğimiz görevleri bir sorumluluk olarak görüyoruz. VakıfBank’ta da bu anlayışla hareket ederek, bize emanet edilen bu kıymetli yapıyı güçlendirmeye gayret göstereceğiz. Ülkemizin refahına katkı sunan, değer üreten bir banka olarak yolumuza birlikte devam edeceğiz” dedi.
Yeni dönemde selektif kredi anlayışı ile özellikli sektörlere olan desteği sürdüreceklerini belirten Arslan, “72 yıldır olduğu gibi ülkemizin ekonomik kalkınması ve toplumsal refahın artması için orta vadeli programımız doğrultusunda kesintisiz desteğimize devam edeceğiz. Selektif kredi anlayışımız gereği özellikle cari açığın finansmanı konusunda sorumluluk üstlenen sektörlere özel çözümler sunacağız. Üreticilerimize, istihdama katkı sunanlara ve ihracatçılarımıza daha fazla destek olmak adına tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz” ifadelerini kullandı. Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “72. kuruluş yıl dönümümüz vesilesiyle sizlerle aynı çatı altında bulunmak benim için ayrı bir anlam taşıyor. VakıfBank’ın 72 yıllık yolculuğu, emekle ve güçlü bir kurum kültürüyle şekillendi. Bu büyük yapıyı bugünlere taşıyan, ülkemizin dört bir yanında görev yapan çalışanlarımızın katkısıdır. Bugün ulaşılan güçlü tablo, ortak emeğin ve sorumluluk bilincinin bir sonucudur.”