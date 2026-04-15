Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Türkiye’nin kendine has garaj modeli var

Recep ERÇİN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Entertech Maslak Go ve StartGate TEKMER açılış törenini gerçekleştirdi. Gate Group ve StartGate Başkanı Mustafa Cihat Durmuş’un ev sahipliğinde düzenlenen törende konuşan Bakan Kacır, “Türkiye Tech Visa Programı” sayesinde 5 bine yakın teknoloji geliştiricisinin Türkiye’ye taşındığını ve çalışmalarını Türkiye’de sürdürdüğünü açıkladı. Bakan Kacır, bu imkânı gençlere sunabilmek için Türkiye’nin dört bir yanında altyapılar kurmaya, paydaşlarla birlikte gençlerin önündeki engelleri kaldırmaya ve onların yolculuklarını hızlandırmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

İhraç ürünlerinin yüzde 95’i sanayiden

Türkiye’nin toplam AR-GE harcamaları 1,2 milyar dolardan 20 milyar dolara yükselirken, Türk özel sektörünün AR-GE harcamalarının da 350 milyon dolardan 14 milyar dolara eriştiğini belirten Kacır, Türkiye’nin insansız hava araçlarında dünyada bir numara hâline geldiğini vurguladı. Türkiye’nin sanayi katma değerinin yıllık 41 milyar dolardan 246 milyar dolara eriştiğini, bugün ihracat başarısından söz edilebiliyorsa bunun arkasında sanayinin daha yüksek katma değerli üretim başarısının bulunduğunu dile getiren Kacır, Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerin yüzde 95’inin sanayi ürünlerinden oluştuğunu bildirdi. Kacır, “Yani 36 milyar dolarlık ihracatın 274 milyar dolara çıkmasının arkasında, otomotivden makineye, kimyadan gıda endüstrisine kadar tüm sektörlerimizde ortaya konan başarının muazzam bir payı vardır” ifadelerini kullandı.

311 bin AR-GE personeli

Türkiye’nin AR-GE insan kaynağını 23 yıl içerisinde 29 binden 311 bine yükseltmesinin, bütün bu başarı hikâyesini harekete geçiren ve mümkün kılan en temel unsur olduğunu anlatan Kacır, şunları söyledi:

“Tabii bizi pek çok ülkeden daha şanslı kılan da insan kaynağıdır. Çünkü bütün dünyada yeniliklere çoğunlukla genç insanlar imza atıyor. Dünyaya yenilikleri ve inovasyonu gençlerin kurduğu girişimler ve şirketler sunuyor. Teknoparklarımızda 23 yıl önce sadece 56 şirket faaliyet gösteriyorken, bugün 8 bin 700’e yakın şirket Türkiye’nin teknoparklarında araştırma, geliştirme ve inovasyon yapıyor. Türkiye, bu teknoparklarda kuluçka merkezleri ve hızlandırma merkezleriyle genç insan kaynağının yenilikçi girişimler kurmasına öncülük ediyor. Bu aslında Türkiye’nin kendine has bir garaj modeli aynı zamanda.”

Kacır, ilk Turcorn’lardan 70’ten fazla teknoloji girişimi doğduğunu belirterek, “Bu, büyük ölçekli başarılara imza atan girişimleri ne kadar önemsememiz gerektiğinin de bir ispatıdır. Yani ne kadar çok ‘Turcorn’umuz olursa, onların her birinden doğacak onlarca, yüzlerce girişimle ekosistemimiz o kadar güçlü hâle gelecektir” dedi. Bu anlayışla “Turcorn 100 Programı”nı hayata geçirdiklerini ve hâlihazırda 39 teknoloji girişimini milyar dolar değerlemeye eriştirmek için terzi usulü desteklerle büyütmeye gayret ettiklerini ifade eden Kacır, “2011-2015 yılları arasında yıllık 50 milyon dolar olan girişim sermayesi hacmi, 2016-2020 arasında yıllık 100 milyon dolar olmuş, 2020-2025 arasında ise son 5 yılda ortalama 1,1 milyar dolara erişmiştir” diye konuştu.

Geçen yıl Türkiye Tech Visa Programı’nı başlattıklarını belirten Kacır, “Bu programla Çalışma Bakanlığımızla birlikte teknoloji girişimlerinin ve bu şirketlerde çalışan bireylerin Türkiye’de oturma ve çalışma süreçlerini kolaylaştırdık” ifadelerini kullandı.

Atatürk Havalimanı girişimci üssü olacak

Nitelikli insan kaynağını çekebilmenin bu yarışta Türkiye için önemli avantajlar sunacağını dile getiren Kacır, “Dünyanın en büyük girişimcilik merkezini İstanbul’da kuruyoruz. Atatürk Havalimanı’nın terminal binalarını ‘Terminal İstanbul’ markasıyla bir teknoparka dönüştürdük” bilgisini verdi. Bu terminal binalarında dünyanın en büyük startup merkezi ve teknoloji girişimciliği merkezi kurulduğunu aktaran Kacır, “Türk gençliği inanıyor ve biliyor ki gayret ederse, çalışırsa, alın teri, akıl teri ve fikir teri dökerse bu ülkede dünyanın en iyi teknoloji ürünlerini geliştirme imkânına sahip olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, görevlerinin bu inancı günden güne daha da güçlendirmek ve daha fazla gencin bu yolculukta kendileriyle birlikte olmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Oyun sektörüne ilişkin değerlendirmeler yapan Kacır, “Bu sektördeki gelişim Türkiye’nin genç insan kaynağıyla paralel şekilde ilerledi ve aslında organik bir başarı hikâyesi ortaya çıktı. Biz oyun sektörünü de diğer sektörlerimizin yanında güçlü şekilde destekliyoruz. Fakat görüyorum ki ekosistemin başarı hikâyesi bizim desteklerimizin de çok ötesine geçiyor. Dolayısıyla bize düşen, buradaki StartGate TEKMER gibi kümelenme altyapılarının Türkiye’de daha fazla oyun girişimcisine hizmet sunabilir hâle gelmesini sağlamak ve bu alanda finansman kaynaklarının artmasına imkân tanımaktır” diye konuştu.

Firmalar için gelişim merkezi olacak

Törende konuşan İstanbul Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın köklü akademik mirasının İstanbul Teknokent çatısı altında güçlü bir AR-GE ve girişimcilik ekosistemine dönüştüğünü belirterek, yeni merkezin özellikle oyun teknolojileri alanında Türkiye’den yeni başarı hikâyeleri çıkaracağını vurguladı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü ve Entertech Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Aydın da, “İstanbul Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın ortak girişimi olarak hayata geçirilen yapı, girişimcilere uluslararası pazarlara açılma imkânı sunarken; oyun teknolojileri başta olmak üzere yenilikçi alanlarda faaliyet gösteren firmalar için güçlü bir gelişim merkezi olacak” dedi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü ve Entertech İstanbul Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ise Entertech Maslak Girişim Ofisi ve StartGate yapılanmasının; genç fikirleri görünür kılan, disiplinler arası etkileşimi güçlendiren ve üniversitede üretilen bilginin küresel ölçekte rekabet eden girişimlere dönüşmesini sağlayan stratejik bir merkez olduğunu vurguladı.

ABD’deki ilk on mobil oyundan 5’i Türkler tarafından geliştirildi

Gate Group ve StartGate Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cihat Durmuş, açılışta yaptığı konuşmada hayata geçirilen yapının yalnızca fiziksel bir alan olmadığını vurguladı. Durmuş, “Bugün burada yalnızca bir kampüsün açılışı için değil; bir vizyonun, bir ekosistemin ve bir geleceğin temelini atmak için bulunuyoruz. Bu kampüs, StartGate TEKMER ve Entertech İstanbul Teknokent iş birliğinin somut bir yansıması olmanın ötesinde, çok daha büyük bir dönüşümün ilk adımıdır. Amerika’da oynanan ilk on mobil oyundan beşinin Türk girişimciler tarafından geliştirilmiş olması, ülkemizin bu alandaki potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Türkiye artık sadece bu dönüşümün bir parçası değil, öncü oyuncularından biri hâline geliyor” dedi.

Durmuş ayrıca, doğru ekosistem kurulduğunda Türk girişimcilerin küresel ölçekte fark yaratabileceğini vurguladı. Konuşmasında Türkiye’nin girişimcilik ve özellikle oyun teknolojileri alanındaki yükselişine de değinen Durmuş, İstanbul’un Avrupa’da Londra’dan sonra en fazla oyun stüdyosuna sahip ikinci şehir konumunda olduğunu belirtti.

StartGate’in bugüne kadar 6 binden fazla girişimci başvurusu aldığını, 42 oyun stüdyosunu mezun ettiğini ve bunlardan 12’sine yatırım yaparak küresel ölçekte büyümelerine katkı sağladığını belirten Durmuş, düzenlenen programlar, eğitimler ve uluslararası iş birlikleriyle ekosistemi güçlendirmeye devam ettiklerini ifade etti.