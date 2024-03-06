BASBAŞ, yeni yatırımlarla 20 bin kişiyi istihdam edecek

İzmir Bergama’da 2.5 milyon metrekare alana kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesindeki çalışmaları yerinde görmek için, bölgeyi kuran ve işleten BASBAŞ’ı ziyaret eden İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İGC Genel Sekreteri Mehlika Gökmen, İGC Üyesi Şirin Yörük, 9 Eylül Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Macit Sefiloğlu, 9 Eylül İnternet Sitesi Dijital Medya Danışmanı Levent Özen, şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Dr. Faruk Güler’den bilgi aldılar.

Dr. Faruk Güler, Ege Serbest Bölgesinin tam doluluk oranına ulaşmasından sonra yeni bir serbest bölge kurma arayışına girdiklerini ve 2 yıllık bir arayıştan sonra en uygun lokasyon olarak İzmir Bergama’nın tespit edildiğini vurguladı.

Tam doluluğa ulaştığında Batı Anadolu Serbest Bölgesinde 20 bin kişinin istihdam edileceğini söyleyen Dr. Faruk Güler, bu yatırım sayesinde bölgedeki gençlerin iş sahibi olacağını ve ekonomik kalkınmanın sağlanacağını belirtti.

Bu yıl 4 firma üretime başlıyor

BASBAŞ Kiralama Müdürü Volkan Gezen, bölgede bu yıl 4 firmanın üretime başlayacağı bilgisini verdi. Türkiye’nin en önemli deniz, kara ve demir yolları bağlantılarının kesiştiği noktada kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesinin toplam 2.5 milyon metrekare alana sahip olduğunu belirten Gezen, şunları söyledi: “Türkiye’de, serbest bölgeler içinde 5G altyapısına sahip ilk bölge olarak sürdürülebilir ve çevre dostu bir anlayışı benimsiyoruz.

Burada tüm bölgeye hizmet verecek 500 kişilik mutfağımız kurulmuş durumda. Önümüzdeki 5-6 yıl boyunca yaklaşık 6 bin kişiye yemek üretecek gıda üretim tesisinin inşaatına başlıyoruz. Ayrıca BASBAŞ’ın bünyesinde hizmet verecek Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi binası tamamlanmış durumda.

Ayrıca 400 bin metrekarelik yeşil alan ve spor merkezi bulunacak. Bankaların da yer alacağı bölgede çok büyük firmalarla ciddi ortaklıklar kurarak Teknoloji Merkezi’ni de hayata geçiriyoruz. Bölgeye tepeden bakan ve içinde restoranın da olacağı sosyal tesisimizi de inşa edeceğiz.