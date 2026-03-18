1 milyondan fazla eve ücretsiz internet hız artışı desteği

İngiltere’de dijital dönüşümün en önemli adımlarından biri olarak görülen geniş bant internet projesinde kritik bir aşamaya geçildi.

Hükümet destekli program kapsamında 1 milyondan fazla ev ve işletmenin yüksek hızlı internet altyapısına kavuşabileceği açıklandı. Yeni devreye alınan sorgulama sistemi sayesinde vatandaşlar, bulundukları adresin bu kapsamda olup olmadığını kolayca öğrenebilecek.

Gigabit hızında internet altyapısı kuruluyor

Proje, özellikle kırsal ve erişimi zor bölgelerde yaşayan kullanıcıların hızlı internetten faydalanmasını amaçlıyor. “Project Gigabit” adı verilen girişimle, ülke genelinde gigabit hızında internet altyapısı kuruluyor.

Hükümet verilerine göre şu anda her gün 750’den fazla ev ve iş yeri bu hızlı bağlantıya erişim kazanıyor. Uzun vadeli hedef ise 2032 yılına kadar ülke genelinde yüzde 99 kapsama oranına ulaşmak.

Devlet destekli ücretsiz yükseltme kampanyası

Program kapsamında 1 milyondan fazla konut ve işletmenin devlet destekli internet yükseltmesinden yararlanabileceği belirtiliyor. Bu yükseltmeler, mevcut yavaş bağlantıların yerini daha hızlı ve stabil fiber altyapının almasını sağlayacak.

Özellikle bugüne kadar altyapı eksikliği nedeniyle dijital hizmetlerden yeterince faydalanamayan bölgeler için bu gelişme “oyun değiştirici” olarak değerlendiriliyor.

Yeni sorgulama sistemi kullanıma açıldı

Projeyle birlikte dikkat çeken bir yenilik de hayata geçirildi. Vatandaşlar artık resmi platform üzerinden adreslerini girerek internet yükseltmesinden faydalanıp faydalanamayacaklarını anında kontrol edebiliyor.

Bu sistem, kullanıcıların hangi bölgelerde çalışmaların sürdüğünü ve gelecekteki planları da görmesine olanak tanıyor.