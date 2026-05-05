Apple Türkiye iPhone 17 fiyatlarını güncelledi! En ucuz model 60 bine yaklaştı, iPhone 17 zam, iPhone 17 fiyatları kaç TL oldu? iPhone 17 son fiyatları

Apple Türkiye, iPhone 17 serisi ve bazı aksesuar ürünlerinin fiyatlarında güncellemeye gitti.

Yapılan artışların bugünden itibaren geçerli olduğu belirtilirken, zam oranının genel olarak yüzde 10 civarında olduğu görüldü.

Güncellenen listeye göre iPhone 17 ailesinde tüm modellerde artış dikkat çekti. Giriş seviyesi model olarak öne çıkan iPhone 17e’nin fiyatı 60 bin TL sınırına yaklaşırken, diğer modellerde de kademeli artışlar uygulandı.

iPhone 17 serisinde eski ve yeni başlangıç fiyatları şöyle:

iPhone 17e: 54.999 TL → 59.999 TL

iPhone 17: 77.999 TL → 84.999 TL

iPhone Air: 97.999 TL → 107.999 TL

iPhone 17 Pro: 107.999 TL → 119.999 TL

iPhone 17 Pro Max: 119.999 TL → 132.999 TL

AirPods modellerinde de fiyat artışı

Fiyat güncellemesi yalnızca akıllı telefonlarla sınırlı kalmadı. Apple, kablosuz kulaklık ürünlerinde de artışa gitti.

AirPods modellerinde eski ve yeni fiyatlar şu şekilde:

AirPods 4: 7.999 TL → 8.999 TL

AirPods Pro 3: 13.999 TL → 15.499 TL

Öte yandan AirPods Max 2 modelinin fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Kur hareketi etkili oldu

iPhone 17 serisi geçtiğimiz Eylül ayında tanıtıldığında dolar kuru 41,20 TL seviyesindeydi. Güncel kurun 45,22 TL civarında bulunması, fiyat artışının arkasındaki temel etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Tanıtım tarihinden bu yana dolar kurunda yaklaşık yüzde 10’luk bir yükseliş yaşandığı hesaplanıyor.