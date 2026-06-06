Bakan Uraloğlu açıkladı: Discord açılacak mı? Discord ne zaman açılıyor, tarihi beli oldu mu?

Bakan Uraloğlu açıkladı: Discord açılacak mı?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1,5 yıldır erişime kapalı olan Discord'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, platformun içerik kaldırma konusunda Türkiye'nin taleplerini büyük ölçüde yerine getirdiğini belirterek, Discord'un yeniden erişime açılabileceğinin belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber yayınında yaptığı açıklamada, Discord'un mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mahkeme kararları doğrultusunda Roblox ve Discord'un erişime kapatıldığını hatırlatan Uraloğlu, Discord'un içerik kaldırma süreçlerinde Türkiye'nin beklentileri doğrultusunda adımlar attığını söyledi.
Discord ne zaman açılacak?
Discord'un istenilen kriterlere yaklaştığını ifade eden Uraloğlu, konunun ilgili bakanlıklar ve kurumlarla birlikte değerlendirildiğini belirtti.
Uraloğlu açıklamasında, "Mahkeme kararlarıyla Roblox ve Discord'u kapattık. Şimdi özellikle Discord içerik çıkarma noktasında artık Türkiye'nin istediği kriterlere gelmiş durumda. İlgili bakanlarımızla kurumlarımızla konuşuyoruz. Muhtemelen bir müddet sonra açacağız" ifadelerini kullandı.