ChatGPT'nin ardından sıra robotta: OpenAI yeni planını doğruladı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, insansı robot üretme planını doğruladı.

Şirketin CEO'su Sam Altman, ilk gösterimin 2027'de yapılabileceğini belirtirken, robotların günlük hayata girmesinin birkaç yıl daha alacağını ifade etti.

Sources adlı podcast programına katılan Altman, OpenAI'ın gerçekten insansı bir robot üretip üretmeyeceğine ilişkin soruyu "Üreteceğiz" diyerek yanıtladı.

2027'yi işaret etti

Altman, Fortune'a yaptığı açıklamada, 2027'de dikkat çekici bir robot gösterimi gerçekleştirebileceklerini düşündüğünü söyledi. Ancak robotların sokaklarda dolaşmaya başlaması için birkaç yıl daha beklemek gerekeceğini belirtti.

Böylece Altman, olası bir ilk gösterim için tarih verirken, günlük kullanımın daha uzun vadede mümkün olacağına işaret etti.

OpenAI, geliştirmeyi planladığı insansı robotun görünümü veya hangi işleri yapabileceği konusunda henüz ayrıntı paylaşmadı. Robotun ne zaman satışa sunulacağı da belirtilmedi.