Çığır açacak beyin çipi! 10 milyon görme engellinin gözünü açacaklar

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Beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojilerinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Çin merkezli Mindtrix Technology, geliştirdiği yeni nesil görme yeniden yapılandırma sistemiyle görme yetisini sonradan kaybeden milyonlarca kişiye yeniden görme imkânı sunmayı hedefliyor. Şirket, gerekli tıbbi onayların alınmasının ardından sistemi 2030 veya 2031 yılında ticari olarak kullanıma sunmayı planlıyor.

Tedavi maliyeti ABD'deki benzer sistemlerin onda biri olacak

Şirketin pazarlama direktörü Chen Wenkai'nin verdiği bilgiye göre, amiral gemisi niteliğindeki MXIRV1024 Görme Yeniden Yapılandırma Sistemi, ameliyat ve ameliyat sonrası rehabilitasyonu kapsayan yaklaşık 300 bin yuan (yaklaşık 44 bin 145 dolar) tutarındaki tedavi paketiyle sunulacak.

Mindtrix, bu maliyetin ABD'de geliştirilen benzer çözümlerin yaklaşık onda biri seviyesinde olduğunu belirtiyor. Şirket ayrıca tamamlayıcı sağlık sigortalarının devreye girmesiyle hastaların cebinden çıkacak tutarın daha da azalmasını bekliyor.

İlk hedef 10 milyon görme engelli

Şirketin geliştirdiği sistemin, Çin'de doğumdan sonra çeşitli nedenlerle görme yetisini kaybeden yaklaşık 10 milyon kişi için ilk klinik çözüm olması hedefleniyor.

Mindtrix, Çin'deki tıbbi onay sürecinin ardından dünyanın diğer büyük pazarlarında da eş zamanlı olarak düzenleyici izinler almak için başvuruda bulunmayı planlıyor.

Sadece görme değil, işitme ve dokunma da var

Şirketin uzun vadeli planları yalnızca görme yetisinin geri kazandırılmasıyla sınırlı değil.

Mindtrix, sistemin güvenliği ve etkinliği kanıtlandıktan sonra teknolojiyi işitme, dokunma hissi ve hatta hareket kontrolünün yeniden kazandırılması gibi alanlara genişletmeyi amaçlıyor.

Beyin ile yapay zekâ arasında çift yönlü iletişim hedefleniyor

Şirket yetkililerine göre gelecek aşamada biyolojik sinir sinyalleri ile algoritmalar arasında çift yönlü iletişim kurulabilecek bir sistem geliştirilmesi planlanıyor.

Bu sayede insan sinir sistemi ile dijital teknolojilerin çok daha entegre çalışabileceği yeni nesil beyin-bilgisayar arayüzlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.