İnsansı robotlarda yeni dönem başlıyor! 2027'de fabrikalara toplu giriş yapacaklar

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İnsansı robot teknolojilerinde ticari kullanım dönemi hız kazanıyor. Çin'in Şanghay kentinde faaliyet gösteren Agibot, geliştirdiği insansı robotların artık yalnızca test amaçlı değil, gerçek üretim hatlarında aktif görev yaptığını duyurdu. Şirket yöneticilerine göre sektör, teknolojik doğrulama aşamasını geride bırakarak geniş çaplı ticari uygulama dönemine giriyor.

15 bin robot üretildi, hedef 50 bin

Agibot, haziran ayında toplam 15 bin insansı robot üretimine ulaşarak sektörün en hızlı üretim yapan şirketlerinden biri haline geldi.

Şirket, 2026 yılı sonuna kadar 40 bin ila 50 bin robot sevkiyatı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Yetkililere göre üretim kapasitesindeki hızlı artış, yeni tedarikçilerin seri üretim kabiliyeti sayesinde mümkün oldu.

Gerçek üretim hattında 7 gün 24 saat çalıştılar

Agibot'un amiral gemisi robotları, Çin'in Jiangxi eyaletindeki Longcheer Technology'nin tablet üretim tesisinde 23-28 Haziran tarihleri arasında aralıksız test edildi.

8 robot; malzeme yükleme, boşaltma, ürün transferi gibi işlemleri 1 milimetre hassasiyetle gerçekleştirdi. Robotlar ayrıca hatalı ve sağlam ürünleri yüzde 100 doğrulukla ayırt etmeyi başardı.

Şirket, bunun insansı robotların artık yalnızca gösteri amaçlı değil, gerçek sanayi üretiminde aktif olarak kullanılabildiğini gösterdiğini belirtti.

İlk hedef elektronik, otomotiv ve lojistik sektörü

Agibot yöneticileri, 2026 ve 2027 yıllarında insansı robotların fabrikalarda büyük ölçekli kullanılmaya başlanacağını öngörüyor. Şirket, robotlarını ilk etapta; tüketici elektroniği, yarı iletken paketleme ve test, otomotiv sanayisi, lojistik, depolama gibi sektörlerde yaygınlaştırmayı planlıyor.

İş gücü sorunlarını azaltmayı hedefliyor

Şirket yetkililerine göre insansı robotlar; personel bulma zorluğunu azaltabiliyor, çalışan devir hızından kaynaklanan sorunları en aza indirebiliyor, eğitim maliyetlerini düşürebiliyor, üretim kalitesinde istikrar sağlayabiliyor.

Duygusal değişimlerden etkilenmeyen ve plansız devamsızlık yapmayan robotların üretim yönetiminde önemli avantaj sağlayacağı ifade ediliyor.

Dünyanın en büyük robot veri platformu kurulacak

Agibot, 2024 yılında bedensel yapay zekâ için sektörün ilk açık kaynaklı büyük veri setini yayımladığını hatırlattı.

Şirket, 2026 yılında bu veri tabanını daha da büyüterek dünyanın en kapsamlı ve en yüksek kaliteli robot eğitim platformunu oluşturmayı hedefliyor. Amaç, robotların "beynini" oluşturan yapay zekâ modellerini daha hızlı ve daha başarılı şekilde eğitmek.