Otomobil devinde robot dönüşümü: 1000 işçi çıkarıldı yerine 50 robot alındı

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General Motors (GM), elektrikli araç pazarındaki yavaşlama ve maliyet baskıları nedeniyle üretim süreçlerinde otomasyona ağırlık vermeye başladı. Şirket, Detroit'teki Factory Zero tesisinde 1000'den fazla çalışanın işine son verirken üretim hattına 50 adet "işbirlikçi robot" (cobot) entegre etti.

Michigan'da bulunan elektrikli araç üretim tesisinde devreye alınan robotlar, araçların gövde panellerinin montajında çalışanlarla birlikte görev yapıyor. Şirket yönetimi, söz konusu teknolojinin üretim verimliliğini artıracağını ve çalışanların daha güvenli koşullarda çalışmasına katkı sağlayacağını savunuyor.

GM Sözcüsü Kevin Kelly, cobotların şirketin üretim tesislerinde daha yaygın kullanılmaya başlandığını belirterek, bu teknolojinin güvenlik ve ergonomi açısından önemli avantajlar sunduğunu ifade etti.

Sendikadan sert tepki

Karara en sert tepki ise Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası'ndan (UAW) geldi. UAW Local 22 Başkanı James Cotton, robotların işçi sayısını azaltmak amacıyla kullanıldığını savunarak, "İşgücümüz elimizden alınıyor. Fabrikalarımızda cobotların bulunmasından büyük rahatsızlık duyuyoruz." dedi.

Cotton ayrıca, robotların çalışanlarla aynı alanda görev yapmasının güvenlik riskleri oluşturduğunu öne sürerek GM hakkında resmi itiraz başvurularında bulunduklarını açıkladı.

Elektrikli araç talebi yavaşladı

Robot yatırımlarının, elektrikli araç talebindeki zayıflamanın yaşandığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti. GM, son bir yıl içerisinde Factory Zero tesisindeki üretimi birkaç kez durdurmak zorunda kalmıştı.

Şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde 4,25 milyar dolar kâr elde ettiğini açıklarken, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 arttığı belirtildi.

UAW Başkanı Shawn Fain ise otomasyonun hızla yayılmasına tepki göstererek çalışanların "insanlık adına mücadele verdiğini" söyledi. Fain, üretkenlik artışından elde edilen kazançların çalışanlara yeterince yansımadığını savundu.