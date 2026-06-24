GTA 6'nın satış fiyatı belli oldu

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Video oyun dünyasının en önemli serilerinden biri olarak gösterilen GTA, yıllardır milyonlarca oyuncunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Liberty City, Vice City ve San Andreas gibi unutulmaz şehirlerle hafızalara kazınan seri, GTA V ile de satış rekorları kırmıştı. Uzun süredir merakla beklenen GTA 6 ise yeni detaylarıyla yeniden gündemin merkezine yerleşti.

Türkiye'deki oyuncular açısından en çok merak edilen konuların başında ise fiyat geliyor. Döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle oyunun yerel satış fiyatı yakından takip edilirken, mevcut hesaplamalar standart sürümün yaklaşık 3.700-3.800 TL seviyelerinde olabileceğine işaret ediyor.

Standart sürüm 79.99 dolar olacak

Rockstar Games, GTA 6'nın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için standart sürüm fiyatını 79.99 dolar olarak duyurdu. Böylece yeni oyun, mevcut nesilde yaygın olarak kullanılan 70 dolarlık fiyat seviyesinin üzerine çıkmış oldu.

Şirket, daha fazla içerik sunacak Ultimate Edition sürümünün ise 99.99 dolardan satışa sunulacağını açıkladı.

Hikâye modu ön planda olacak

Rockstar tarafından yapılan açıklamada oyunun çıkış döneminde "single-player experience" odaklı olacağı belirtildi. Bu kapsamda oyuncular, Jason ve Lucia karakterlerinin hikâyesine yoğunlaşacak.

Yeni bir GTA Online sürümüne ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşılmazken, mevcut GTA Online deneyiminin sürdürüleceği ifade edildi.

Sektörde yeni fiyat standardı tartışması

GTA 6'nın satış fiyatı, oyun dünyasında uzun süredir tartışılan başlıklardan biriydi. Bazı sektör analistleri oyunun 100 dolarlık seviyeye ulaşabileceğini öne sürüyordu. Rockstar bu beklentinin altında kalsa da 79.99 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çekici bir adım attı.

Daha önce yalnızca Nintendo'nun Switch 2 için çıkardığı Mario Kart World oyunu 80 dolar seviyesinden satışa sunulmuştu. Microsoft ise benzer bir fiyat artışı planından geri adım atmıştı. Bu nedenle GTA 6'nın fiyatlandırmasının, gelecekte çıkacak yüksek bütçeli oyunlar için örnek oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Ön siparişler başlıyor

GTA 6 için ön sipariş süreci 25 Haziran 2026 gece yarısında başlayacak. Ultimate Edition içeriği ve ön siparişe özel bonuslar da oyuncularla paylaşıldı.

Öte yandan fiziksel sürümlerde disk bulunmayacağı açıklandı. Kutuların içerisinde yalnızca aktivasyon kodu yer alacak. Bu gelişme, oyun sektöründeki dijitalleşme sürecinin geldiği noktayı bir kez daha ortaya koydu.

Yeni görseller paylaşıldı

Fiyat duyurusuyla birlikte Rockstar Games, GTA 6'ya ait yeni ekran görüntülerini de yayımladı. Vice City'nin daha ayrıntılı ve canlı şekilde tasarlanan yeni görünümü oyuncuların ilgisini çekerken, Jason ve Lucia'nın yer aldığı resmi kapak görseli de ilk kez paylaşıldı.

Merakla beklenen yapım, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında oyuncularla buluşacak.

Türkiye fiyatı merak konusu

Kur üzerinden yapılan hesaplamalar oyunun Türkiye fiyatının 3.700 ila 4.000 TL aralığında olabileceğini gösterse de nihai satış fiyatının vergi ve platform politikalarına göre değişiklik gösterebileceği belirtiliyor.

Bu nedenle PlayStation ve diğer platformların Türkiye için nasıl bir fiyatlandırma uygulayacağı merakla bekleniyor. Kesin rakamların gece yarısından sonra netleşmesi öngörülüyor.

Yıllardır beklenen GTA 6, yalnızca yeni bir oyun olarak değil, video oyun sektörünün geleceğini etkileyebilecek büyük bir yapım olarak değerlendiriliyor. Vice City'nin neon ışıklarıyla süslenen sokaklarında geçecek yeni macera için geri sayım sürüyor.