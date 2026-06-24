Instagram çöktü mü, neden yavaş? İnstagram'da sorun mu var?

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Instagram'da bugün sık sık problem yaşanıyor. Bazı kullanıcılar akışı göremezken bazıları da yavaşlıktan şikayet ediyor. Bu sebeple sık sık "Instagram çöktü mü, neden yavaş" sorusu geliyor.

Instagram çöktü mü, neden yavaş?

Instagram'daki problemin henüz nedeni bilinmiyor. Yetkililerden yapılmış bir açıklama yok.