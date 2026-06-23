Çin süper bilgisayar yarışında ABDyi geride bıraktı

Çin, Shenzhen'deki Ulusal Süperbilgisayar Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren LineShine sistemiyle dünyanın en hızlı süperbilgisayarları listesinde ilk sırayı ele geçirdi. Ülkenin kendi tasarladığı çipleri barındıran bu sistem, küresel süperbilgisayar sıralaması olan TOP500 listesinde üç yıl aradan sonra Çin'i zirveye taşıdı.

Haziran 2026 edisyonunda LineShine sistemi, ABD hükümetinin nükleer silah stokunu geliştirmek için kullandığı Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki El Capitan isimli eski lideri geride bıraktı. Gelişmiş bilgi işlem alanında rekabet kızışırken, Trump dün imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle kuantum bilgisayarları alanında ABD'yi Çin'in önüne geçirmeyi hedeflediğini duyurdu.

Uzmanlar elde edilen bu sonucun Çin'in yapay zeka alanında dünyanın en hızlı bilgisayarına sahip olduğu anlamına gelmediğini belirtiyor. LineShine sistemi, yapay zeka benzeri bilgi işlem iş yüklerini simüle etmek amacıyla kurgulanan bir performans değerlendirme testinde dördüncü sırada kaldı. Süperbilgisayarlar atomların birbirleriyle olan etkileşimlerini simüle etmek gibi karmaşık bilimsel problemleri çözmek üzere birçok bağımsız makineyi birbirine bağlıyor. TOP500 listesinde yer almak isteyen operatörlerin bu tür bilimsel çalışmaları taklit eden belirli performans testlerini çalıştırması gerekiyor.

Bulut devlerinin stratejisi listeyi değiştiriyor

Teknoloji şirketleri son yıllarda yapay zeka odaklı muazzam büyüklükte süperbilgisayarlar inşa ediyor. Microsoft, Amazon.com ve Alphabet çatısı altındaki Google gibi bulut bilişim şirketleri bu sistemleri geliştirirken, TOP500 listesinde yarışmayı tercih etmiyor. Geçen yıl yapılan bir araştırma, SpaceX şirketine ait xAI'ın Colossus sisteminin ABD hükümetinin El Capitan sisteminden daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Kaliforniya Üniversitesi Küresel Çatışma ve İşbirliği Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Jimmy Goodrich, büyük ölçekli bulut sağlayıcılarının sistemlerini sunmaları durumunda bu yeni liderin ilk beşe bile giremeyeceğini vurguluyor.

Çin'in listedeki bu başarısı, çip tasarımı çabaları için küresel bir takdir toplama isteğini yansıtıyor. Pekin yönetimi ilk olarak 2010 yılında TOP500 listesinde zirveye yerleşmiş ve Trump'ın ilk başkanlık dönemi ile sonrasındaki Biden yönetimi tarafından uygulanan ihracat kısıtlamalarının ardından 2023 yılında veri göndermeyi durdurmuştu. Intersect360 Research Üst Yöneticisi Addison Snell, sistemin birinci olmasına şaşırmadığını ancak Çin'in bu sistemi listeye sunarak itibar arayışına girmesini şaşırtıcı bulduğunu ifade ediyor.

İhracat kısıtlamaları teknik detaylarda gizleniyor

LineShine sistemi, açıklanan teknik detaylara göre bünyesinde gelişmiş yapay zeka çipleri barındırmıyor. Uzmanlar bu durumun, söz konusu çipleri üretmek için gereken araçların hala ABD ihracat kontrollerine tabi olmasından kaynaklandığını belirtiyor. Goodrich, Çin'in teknik detayların göz ardı edileceğini umarak dünyaya ihracat kısıtlamalarının işe yaramadığını kanıtlamaya çalıştığını dile getiriyor. Ulusal Süperbilgisayar Merkezi ise konu hakkındaki yorum taleplerine henüz bir yanıt vermedi.